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ВТБ составил рейтинг автопредпочтений мужчин и женщин

  • 13/04/2023, 11:18
ВТБ проанализировал статистику по выданным автокредитам в январе-марте 2023 года и выяснил, что женщины чаще всего приобретают кроссоверы, а мужчины отдают предпочтение седанам.

новости бизнесаПо данным ВТБ, около 47% мужчин, оформляющих автокредиты, приобретают машины с типом кузова седан. Еще около 36% клиентов мужского пола получают финансирование на покупку кроссоверов. Оставшаяся доля сделок приходится на универсалы, хэтчбеки, лифтбеки и пикапы.

Среди заемщиков-женщин наблюдается прямо противоположная картина: около 45% занимают кроссоверы, порядка 40% — седаны, а остальную часть – прочие типы кузова.

«Безусловно, вопрос приобретения автомобиля зависит от личных предпочтений каждого и основной цели покупки. Это отражается на технических характеристиках транспортного средства, его дизайне и типе кузова. Однако мы выяснили, что подход к выбору машины различается еще и в зависимости от пола. За счет своей динамичности и маневренности мужчин больше привлекают седаны. Женщины же предпочитают кроссоверы, так как они обладают высокой посадкой, практичностью и могут использоваться как семейный автомобиль», — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

По данным ВТБ, наибольшим интересом у заемщиков обоих полов пользуется Lada. Средства на покупку транспортного средства этой марки в первом квартале получили примерно каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина.

В топ-5 наиболее популярных брендов среди мужчин также входят Kia (7,8% от общего количества сделок клиентов-мужчин), Hyundai (6,8%), Omoda (6,4%) и Haval (4%). C точки зрения моделей, наибольший интерес представители сильного пола проявляют к Lada Granta – на эти автомобили приходится 24% кредитных сделок. Вторая по популярности — Lada Niva (9%). Далее следуют Omoda C5, Hyundai Solaris и Kia Rio.

У женщин второй по популярности маркой после Lada стала Omoda. Финансирование на это транспортное средство получили около 13% клиенток ВТБ. Пятерку лидеров замыкают Kia (9,4%), Hyundai (7,8%) и Haval (4%). Что касается моделей, то самый высокий интерес заемщики женского пола также, как и мужского, проявляют к Lada Granta (19%). При этом второй по популярности у представительниц прекрасного пола является Omoda C5 (12,6%). Далее следуют Lada Niva, Hyundai Solaris и Kia Rio.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам первого квартала 2023 года банк оформил около 18,2 тысяч автокредитов более чем на 22 млрд рублей, что по объему почти в 1,5 раза превысило итоги аналогичного периода 2022 года. Самым активным оказался март: выдачи составили более 8,7 млрд рублей. Это на 35% больше, чем результат банка в феврале.

Фото: freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ Автокредиты


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