Молодой московский пианист выступит в Новосибирской филармонии

Алексей Мельников выступит в Новосибирске в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны»

Молодой московский пианист 14 апреля в Государственном концертном зале имени А.М. Каца представит концерт фортепианной музыки эпохи романтизма: в программе – произведения Шумана, Листа, Шопена.

Алексей Мельников родился в Москве в 1990 году. Первоначальное музыкальное образование получил в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных (класс Татьяны Шкловской). Принимал участие во многих национальных и международных юношеских музыкальных состязаниях, в том числе имени Карла Черни в Праге, где был удостоен II премии.

В 2008 году продолжил обучение в Московской государственной консерватории в классе профессора Сергея Доренского, занимался также под руководством его ассистентов – Николая Луганского, Павла Нерсесьяна и Андрея Писарева. Выступал с оркестрами Белгородской и Томской филармоний, Камерным оркестром филармонии Великого Новгорода, Камерным оркестром «Виртуозы Праги», Филармоническим оркестром Бакэу (Румыния), Симфоническим оркестром Республики Сан-Марино, Токийским симфоническим оркестром и другими коллективами. Сольные концерты музыканта проходили в городах России, США, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Японии.

В 2017 году Алексей Мельников стал победителем II Манхэттенского международного музыкального конкурса в Нью-Йорке и выступил на сцене знаменитого Карнеги-холла. В том же году записал сольный альбом с музыкой Бетховена и Листа для фирмы ACOUSENCE Records. В июне 2019 года завоевал III премию и бронзовую медаль XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Возраст: 12+

Фото предоставлено Новосибирской филармонией