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На директора «Птицефабрики Бархатовская» завели уголовное дело

  • 13/04/2023, 11:35
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злоупотребление должностными полномочиями
Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следственным комитетом России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «Птицефабрика Бархатовская» Андрея Бахтина. Он подозревается в злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, в период с 2019 года по 10 апреля 2023 года директор ОАО «Птицефабрика Бархатовская» Андрей Бахтин, используя служебное положение, принимал фактическое участие в руководстве и управлении финансово-хозяйственной деятельностью аффилированных организаций — ООО «Алеман» и ООО «СХП Восток Агро-Инвест».

Затем по указанию птицефабрика осуществляла продажу продукции ООО «Алеман» по значительно заниженной стоимости — ниже себестоимости его производства для дальнейшей реализации организацией по рыночной цене с территории птицефабрики.

Кроме того, Бахтин организовал гашение кредиторной задолженности ООО «СХП Восток Агро-Инвест» перед другой торговой организацией ООО «Агропродукт» путем неправомерного включения организации в качестве посредника по оптовой продаже продукции между птицефабрикой и ее контрагентами с предоставлением значительной скидки.

— В результате неправомерных действий подозреваемого ОАО «Птицефабрика Бархатовская» нанесен ущерб более 70 миллионов рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ОАО «Птицефабрика Бархатовская» — зарегистрирована 23 января 2006 года. Основным видом деятельности компании  является разведение сельскохозяйственной птицы. Директор — Бахтин Андрей Анатольевич.

 

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Фото: pixabay.com — Succo

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Красноярский край

Теги : уголовное дело Птицефабрика Бархатовская злоупотребление должностными полномочиями


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