Рекламодателям

ВТБ сохранит дисконт по программе льготной ипотеки

  • 21/12/2022, 15:50
ВТБ принял решение сохранить сниженную ставку по «Ипотеке с господдержкой-2020» для своих клиентов.

новости бизнесаЗаемщики смогут получить жилищный кредит с дисконтом 0,3 пп при оформлении онлайн-заявки или использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке.

По поручению президента РФ программа «Ипотеки с господдержкой», запущенная в апреле 2020 года, будет продлена до середины 2024 года. При этом ставка по  программе составит не более 8%. ВТБ готов проводить первые сделки по новым условиям уже в начале января.

По оценке банка, в этом году российские заемщики могут оформить жилищных кредитов на сумму 4,7 трлн рублей, а в следующем сохранят высокий уровень спроса за счет продления господдержки. При этом по льготным программам в 2023 г. ожидается рост выдач: до 1,2 трлн рублей по ипотеке с господдержкой и до 900 млрд рублей – по «семейной», которая будет расширена на семьи с двумя детьми до 18 лет.

«Льготные программы не только оказывают поддержку заемщикам и застройщикам, но и  являются драйвером всего ипотечного рынка  – в этом году по ним проходит каждая вторая сделка, поэтому решение об их модернизации стало для отрасли главным событием декабря. Мы стремимся к тому, чтобы даже с учетом повышения ставки по госпрограмме она оставалась максимально доступной для клиентов, поэтому приняли решение сохранить все ранее действовавшие по ней дисконты. Выдачи по новым условиям стартуют уже с начала января, подать заявки можно будет как в онлайн-каналах, так и в офисах банка», – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного сегмента. По итогам 11 месяцев 2022 года банк оформил свыше 183,5 жилищных кредитов, общий объем сделок составил более 834 млрд рублей. В рамках «Ипотеки с господдержкой-2020» за январь-ноябрь ВТБ предоставил 46 тыс. кредитов на 227 млрд рублей, что на 23% превысило результат за аналогичный период прошлого года. «Семейной ипотекой» в банке воспользовались 36 тыс. заемщиков, получив средства на 195 млрд рублей – в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Фото: freepik.com

441

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


Спецоперация на Украине

Путин создал совет по мобилизации
21/12/22 13:09
«Наше присутствие в культурной и образовательной среде ЛНР очень важно»
20/12/22 16:17
Спикер Думы Володин призвал приравнять «погибших за Родину» бойцов ЧВК и военнослужащих
20/12/22 14:59

Актуальный разговор

Евгений Бурденюк, региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит»

«Внятные концепции по переформатированию торговых центров до сих пор не появились»

Региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит» Евгений Бурденюк ― о том, как выживают торговые центры в регионах Сибири и какова вероятность их банкротства.
Все материалы
Лента новостей

Города Сибири готовятся к встрече Нового года

21/12/2022, 18:46

Новый кроссовер «Москвич 3» обойдется покупателям минимум в 1 970 000 рублей

21/12/2022, 17:50

Тендер на 120 троллейбусов выиграл «Сбербанк Лизинг»

21/12/2022, 17:33

Среди новосибирских предприятий немало бенефициаров санкций

21/12/2022, 16:38
Популярное

Почему увольняться перед Новым годом невыгодно

21/12/2022, 09:55

За осквернение георгиевской ленты грозит штраф до 5 млн рублей

20/12/2022, 17:39

В России cупруги стали чаще подавать на развод в надежде получить пособие

20/12/2022, 11:28

Новости компаний

Сбербанк и авиакомпания NordStar запустили сервис SberPay для покупки билетов

21/12/2022, 15:45

«Ростелеком» обеспечил сотовой связью и интернетом отдаленные населенные пункты Сибири

21/12/2022, 12:30

Банк Уралсиб запустил совместную с официальным дилером Subaru программу автокредитования

21/12/2022, 09:53

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска