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Сбербанк и авиакомпания NordStar запустили сервис SberPay для покупки билетов

  • 21/12/2022, 15:45
Клиентам Сбера стала доступна оплата билетов на самолеты авиакомпании NordStar при покупке их на официальном сайте и в приложении перевозчика.

СберДля покупки билетов через SberPay нужно выбрать этот способ оплаты, отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки уведомлений в мобильное приложение. После появления заказа в разделе «Платежи» нужно лишь подтвердить операцию, при этом клиенту не требуется вводить данные карты – расчет осуществляется напрямую со счета пассажира.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер непрерывно совершенствует свои продукты и услуги, ведь комфорт клиентов – одна из его приоритетных задач. Сегодня авиаперелеты крайне востребованы, поэтому возможность оплаты в пару кликов в мобильном приложении – отличный шаг для упрощения процедуры. Нам было важно сделать доступным сервис бесконтактной оплаты для тех клиентов, кто привык рассчитываться с помощью телефона».

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбербанк банки


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