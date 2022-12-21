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ДОСААФ и мобилизованные получат земельные льготы

  • 21/12/2022, 16:29
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льготы на аренду
Соответствующие решения приняты последней в текущем году сессией горсовета Новосибирска.

Декабрьская сессия горсовета приняла сразу несколько «льготно-патриотических» решений, связанных с арендой земельных участков. Первое из них касается общественных организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием и спортивной подготовкой на территории Новосибирска. Вводится льгота по земельному налогу для следующих типов некоммерческих организаций:

осуществляющих деятельность патриотических ассоциаций, включая ассоциации ветеранов войны, в отношении земельных участков, используемых в указанной деятельности.

имеющих свои спортивные объекты и осуществляющие деятельность по организации и проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей, в отношении земельных участков, используемых в указанной деятельности.

Первая из организаций, которую затронет постановление, как сообщают в мэрии ДОСААФ. Напомним, что в предыдущие годы организация накопила долги перед муниципалитетом за аренду земельного участка. Основная масса задолженности появилась из-за бюрократических проволочек, тянущихся с 90-х годов. В настоящее время организация покрывает текущие платежи по аренде.

Второе решение затрагивает конкретно самих патриотов новосибирских предпринимателей, участвующих в мобилизации как по контракту, так и мобилизованных. В частности, предполагается установить размер арендной платы в сумме 1 рубль/месяц на период прохождения военной службы на срок не более года. При этом вводится норма, которая запрещает расторгать договор аренды имущества с применением штрафных санкций.

Условия действия льготы:

если арендуемое имущество не используется в период прохождения военной службы;

арендатор направляет арендодателю уведомление с приложением копий документов, подтверждающих прохождение военной службы, то есть в заявительном порядке.

В настоящее время заявок пока не поступило, но они могут активизироваться уже по возвращению новосибирцев домой.

До принятия соответствующего федерального закона у нас было одно обращение от одного человека, который узнал, что его призовут на службу, рассказывает начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский. Он обращался, но ещё не было нормы, позволяющей такую льготы предоставить. Сегодня он уже призван. Учитывая, что порядок заявительный, то он начнёт действовать по возвращению наших земляков со спецоперации. Речь идёт не только о физлицах, но и об учредителях юрлиц.

Как выяснилось в ходе обсуждения, на членов семей предпринимателей, участвующих с спецоперации данная норма не распространяется.

Я так понимаю, что это касается непосредственно тех, кто призван, и не касается их семей, говорит вице-спикер Антон Тыртышный. Может, и членов семей предусмотреть, так как мы понимаем, что не все участники спецоперации смогут даже вернуться оттуда.

В мэрии в этой связи надеются на пересмотр соответствующих статей законодательства вначале на федеральном, потом и на региональном уровнях.

 

Ранее редакция сообщала об ипотечных «поблажках» для участников спецоперации.

 

Фото Новосибирского реготделения ДОСААФ

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация льготы на аренду льготы для мобилизованных депутаты


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