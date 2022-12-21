ДОСААФ и мобилизованные получат земельные льготы

Декабрьская сессия горсовета приняла сразу несколько «льготно-патриотических» решений, связанных с арендой земельных участков. Первое из них касается общественных организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием и спортивной подготовкой на территории Новосибирска. Вводится льгота по земельному налогу для следующих типов некоммерческих организаций:

— осуществляющих деятельность патриотических ассоциаций, включая ассоциации ветеранов войны, в отношении земельных участков, используемых в указанной деятельности.

— имеющих свои спортивные объекты и осуществляющие деятельность по организации и проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей, в отношении земельных участков, используемых в указанной деятельности.

Первая из организаций, которую затронет постановление, как сообщают в мэрии — ДОСААФ. Напомним, что в предыдущие годы организация накопила долги перед муниципалитетом за аренду земельного участка. Основная масса задолженности появилась из-за бюрократических проволочек, тянущихся с 90-х годов. В настоящее время организация покрывает текущие платежи по аренде.

Второе решение затрагивает конкретно самих патриотов — новосибирских предпринимателей, участвующих в мобилизации как по контракту, так и мобилизованных. В частности, предполагается установить размер арендной платы в сумме 1 рубль/месяц на период прохождения военной службы на срок не более года. При этом вводится норма, которая запрещает расторгать договор аренды имущества с применением штрафных санкций.

Условия действия льготы:

— если арендуемое имущество не используется в период прохождения военной службы;

— арендатор направляет арендодателю уведомление с приложением копий документов, подтверждающих прохождение военной службы, то есть в заявительном порядке.

В настоящее время заявок пока не поступило, но они могут активизироваться уже по возвращению новосибирцев домой.

— До принятия соответствующего федерального закона у нас было одно обращение от одного человека, который узнал, что его призовут на службу, — рассказывает начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский. — Он обращался, но ещё не было нормы, позволяющей такую льготы предоставить. Сегодня он уже призван. Учитывая, что порядок заявительный, то он начнёт действовать по возвращению наших земляков со спецоперации. Речь идёт не только о физлицах, но и об учредителях юрлиц.

Как выяснилось в ходе обсуждения, на членов семей предпринимателей, участвующих с спецоперации данная норма не распространяется.

— Я так понимаю, что это касается непосредственно тех, кто призван, и не касается их семей, — говорит вице-спикер Антон Тыртышный. — Может, и членов семей предусмотреть, так как мы понимаем, что не все участники спецоперации смогут даже вернуться оттуда.

В мэрии в этой связи надеются на пересмотр соответствующих статей законодательства вначале на федеральном, потом и на региональном уровнях.

Ранее редакция сообщала об ипотечных «поблажках» для участников спецоперации.