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26 тысяч новосибирцев начали год с поиска новой работы

  • 10/01/2022, 14:23
Автор:
Новости Новосибирской области
Больше всего активных соискателей среди начинающих специалистов, далее следуют сотрудники из сферы продаж, и замыкает тройку административный персонал.

По данным hh.ru, в первые дни 2022 года свои резюме опубликовали и обновили 26,5 тысяч жителей Новосибирской области.

Больше всего активных соискателей среди начинающих специалистов, на их долю приходится 17% открытых в НСО резюме, далее следуют сотрудники из сферы продаж (11%), и замыкает тройку административный персонал (10%). На четвертом месте среди кандидатов, которые показывают наибольшую заинтересованность в поиске работы — высший менеджмент (7%).

В «десятку» активных соискателей также попали специалисты по маркетингу, рекламе и PR, «айтишники», кадры из сферы производства, транспорта и логистики, а также строители, специалисты по недвижимости и сотрудники из банковской сферы.

— Среди жителей Новосибирской области, которые решили сменить работу в начале года, преобладают мужчины (53%), женщин чуть меньше – 47%, сообщили аналитики hh.ru. —56% соискателей имеют больше шести лет опыта. Что касается возраста, то в 33% случаев это люди от 18 до 30 лет, в 30% — от 30 до 40 лет.

Четверть соискателей (25%), опубликовавших и/или обновивших резюме в первые дни января, рассматривают удалённый формат работы.

Медианная ожидаемая зарплата соискателей из Новосибирской области составила 45 тысяч рублей.

hh.ru — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч.

Фото: pixabay.com автор: geralt

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : работа поиск вакансии hh.ru


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