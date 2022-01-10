26 тысяч новосибирцев начали год с поиска новой работы

По данным hh.ru, в первые дни 2022 года свои резюме опубликовали и обновили 26,5 тысяч жителей Новосибирской области.

Больше всего активных соискателей среди начинающих специалистов, на их долю приходится 17% открытых в НСО резюме, далее следуют сотрудники из сферы продаж (11%), и замыкает тройку административный персонал (10%). На четвертом месте среди кандидатов, которые показывают наибольшую заинтересованность в поиске работы — высший менеджмент (7%).

В «десятку» активных соискателей также попали специалисты по маркетингу, рекламе и PR, «айтишники», кадры из сферы производства, транспорта и логистики, а также строители, специалисты по недвижимости и сотрудники из банковской сферы.

— Среди жителей Новосибирской области, которые решили сменить работу в начале года, преобладают мужчины (53%), женщин чуть меньше – 47%, сообщили аналитики hh.ru. —56% соискателей имеют больше шести лет опыта. Что касается возраста, то в 33% случаев это люди от 18 до 30 лет, в 30% — от 30 до 40 лет.

Четверть соискателей (25%), опубликовавших и/или обновивших резюме в первые дни января, рассматривают удалённый формат работы.

Медианная ожидаемая зарплата соискателей из Новосибирской области составила 45 тысяч рублей.

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