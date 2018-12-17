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Бизнес Новосибирска получит специальный NB-IoT тариф для интернета вещей

Предполагается, что новая технология даст толчок развитию рынка интернета вещей в России.
  • 17/12/2018, 13:38
consulting

ПАО «МТС» c 24 декабря запустит для бизнес-клиентов тариф для интернета вещей, рассчитанный на работу в стандарте связи NB-IoT (Narrow Band IoT). Сеть МТС NB-IoT запущена в Новосибирске 13 декабря.

Это новая технология для развития интернета вещей, которая, по прогнозам экспертов, даст толчок развитию рынка интернета вещей в России. Она отличается от прежних увеличенной емкостью сети, высокой радиочувствительностью, долгим сроком службы и низкой стоимостью радиомодулей. Пользователи смогут подключать к базовой станции NB-IoT десятки тысяч умных устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки от обычной батарейки.

Подключившись к новому тарифу, пользователи получат доступ к первой в России федеральной сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT. Тариф будет состоять из линейки фиксированных пакетов трафика сроком действия один год и объемом 1 Мб, 12 Мб и 60 Мб. В стоимость включена обновленная инновационная платформа IoT/М2М Менеджер, из интерфейса которой абоненты имеют возможность в режиме онлайн получать полную статистику о действующих sim-картах в удаленных устройствах, включая устройства NB-IoT. С помощью платформы абоненты смогут контролировать расходы, проводить диагностику оборудования, определять местоположение объектов мониторинга.

Клиентам будут доступны три вида sim-карт: обычная sim-карта NB-IoT, термо-sim-карта, которая обеспечивает стабильную работу умного устройства в экстремальных климатических условиях, и sim-чип для миниатюрных устройств. В рамках тарифа также будет возможно составление нестандартного решения, исходя из индивидуальных потребностей клиента и особенностей оборудования.

Тарифный план будет доступен для подключения во всех регионах запуска сети стандарта NB-IoT сети МТС в России. Сеть МТС NB-IoT запущена в 24 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и города-миллионники. МТС планирует активное расширение зоны покрытия сетью NB-IoT в 2019 году и возможность реализации покрытия по запросу клиента.

По данным AC&M Consulting, по итогам первого полугодия 2018 года число сим-карт интернета вещей на российском рынке составило 15,4 млн, МТС лидирует по количеству подключений с долей в 42%.

По оценке МТС, среднегодовой темп роста рынка IoT в России в 2019-2022 годах составит порядка 18%-25%. Мощный толчок ему дадут решения на базе NB-IoT, драйвером развития нового стандарта останется господдержка процесса цифровизации экономики на федеральном и региональном уровне.

Фото: pixabay.com, автор- bertholdbrodersen

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