Рекламодателям

ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%

  • 29/06/2022, 16:22
Клиенты ВТБ увеличили спрос на льготные ипотечные кредиты после снижения ставки по госпрограмме.

Новости бизнесаСреднедневное количество заявок по ним достигает уже 1,2 тысяч, что на 70% превышает результат предыдущей недели. Одновременно оживился и сегмент вторичного рынка, доля которого в общем объеме продаж возвращается к уровню начала года. 

«Стабилизация экономической ситуации и решение правительства пересмотреть условия льготной ипотеки позволили вернуть ставку по госпрограмме на уровень начала года. Это сразу же сказалось на активности населения в сегменте первичной недвижимости. Несмотря на период летних отпусков, интерес к льготным ипотечным сделкам вырос почти вдвое. Часть клиентов переоформили ранее полученное одобрение банка по новым условиям, для других заемщиков это стало стимулом вернуться к отложенным из-за высоких ставок планам. Мы уверены, что эта тенденция в дальнейшем продолжится, затронув весь сегмент ипотеки», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

Он добавил, что увеличение клиентской активности отмечается и в рамках стандартных программ банка. После снижения ставок по ним с 16 июня количество заявок увеличилось на 15% и превысило 2 тысячи в день.

«Соотношение между льготной ипотекой и нашими собственными программами вернулось к привычным значениям. Если в апреле в субъектах РФ на рынке вторичной недвижимости совершалось не более 33% сделок, то в июне этот показатель достиг почти 70%, что соответствует уровню начала года. За время действия высоких ставок у клиентов сформировался отложенный спрос на готовое жилье, который будет реализован в ближайшее время. В Москве и Санкт-Петербурге выдачи концентрируются преимущественно на первичном рынке, доля сделок на котором традиционно выше, сейчас это более 70%», — отметил Евгений Дячкин.

218

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Техноимперия Россия. Почему бы и нет?

Все материалы
Лента новостей

Конфликт в горсовете Новосибирска на фоне спецоперации

29/06/2022, 16:53

Отключение горячей воды в Новосибирске откладывается из-за большого количества «сложных дефектов»

29/06/2022, 14:23

Мэрия Новосибирска хочет продавать неликвид через «Российский аукционный дом»

29/06/2022, 13:43

Концессионный вопрос снова в центре внимания

29/06/2022, 12:33
Популярное

В России навоз станет собственностью граждан

29/06/2022, 16:46

Календарь магнитных бурь на июль 2022

29/06/2022, 13:53

Новорожденных теперь можно регистрировать по месту жительства родителей

29/06/2022, 11:08

Новости компаний

«О людях сильных, целеустремленных, трудолюбивых сибиряках» – в номинации сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»

29/06/2022, 13:17

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 банков с лучшим ростом индекса качества сайта

29/06/2022, 11:27

Новосибирские предприятия и вузы приглашают потренироваться в решении бизнес-задач

29/06/2022, 11:24

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска