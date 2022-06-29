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Отключение горячей воды в Новосибирске откладывается из-за большого количества «сложных дефектов»

  • 29/06/2022, 14:23
Автор:
новости Новосибирска
Скорректированы только сроки начала этапов гидравлических испытаний, их продолжительность не увеличена и составляет от 7 до 12 дней.

— Уже по итогам прохождения половины плана гидравлических испытаний стало понятно, что в этом году много сложных дефектов, устранение которых требует больше времени, чем планировали изначально. Пока самым сложным по объему повреждений и продолжительности ремонтов оказался сектор теплоснабжения ТЭЦ-3 — в левобережье, — говорится в сообщении.

Изменения коснулись трех этапов — зоны теплоснабжения ТЭЦ-2 (Городской вывод); Кировской районной котельной №1, а также сектор теплоснабжения ТЭЦ-5 — контур Перекачивающей насосной станции №11, сообщает пресс-служба СГК.

Скорректировали только сроки начала этапов гидравлических испытаний, их продолжительность не увеличена и составляет от 7 до 12 дней.

Актуальная карта и список этапов гидравлических испытаний – по ссылке.

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетическая компания, входит в группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республики Хакасия, республики Тыва и Приморского края.

Фото с сайта СГК

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ

Регионы: Новосибирск

Теги : сроки СГК ремонт


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