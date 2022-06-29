Мошенники обманули пожилых новосибирцев на 12,5 млн рублей

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи граждан. Они обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, участники группы представлялись пожилым гражданам работниками медицинского центра «Сибирский центр здоровья», расположенного в Новосибирске, и под предлогом оказания высококачественных медицинских услуг вынуждали брать потребительские кредиты на крупные суммы.

— Злоумышленники находили клиентов посредством телефонных звонков на случайные номера и распространяли сертификаты на проведение «диагностики», — сообщает областная прокуратура. — Потерпевших приглашали для проведения врачом бесплатной медицинской консультации, а также компьютерной диагностики на высокочастотном сегментарном анализаторе тела. В действительности консультацию проводили не имеющие медицинского образования менеджеры, а диагностика осуществлялась на приборе бытового назначения «мультискан».

В результате обвиняемые обманным путем похитили у 116 граждан свыше 12, 6 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала, что мошенники совершенствуют способы хищений средств со счетов граждан.