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ВТБ: спрос на модернизированную IT-ипотеку вырос в три раза

  • 17/02/2023, 17:31
ВТБ в первые две недели февраля получил более 450 заявок на IT-ипотеку, тогда как в 2022 году банк за этот же период оформлял в среднем 140 обращений специалистов. Таким образом, модернизация программы увеличила спрос более чем в три раза.

новости бизнесаОбщий объем сделок с момента старта программы в мае прошлого года в ВТБ превышает 8,3 млрд рублей, из них свыше 700 млн рублей IT-специалисты получили в 2023 году.  Наибольший объем выдач приходится на Московский регион, где банк оформил кредитов примерно на 4,2 млрд рублей. На втором месте располагается Санкт-Петербург с Ленинградской областью – здесь на покупку недвижимости по льготным условиям заёмщики ВТБ получили более 1,4 млрд рублей.

«IT-ипотека – узконаправленная программа, что, безусловно, отражается на ее результатах в сравнении с массовыми льготными продуктами. В то же время она является отличным примером точечной поддержки граждан, планирующих улучшить свои жилищные условия. Важно, что за счет градации требований к доходу и региону проживания заемщика оформить кредит на квартиру или дом по низкой ставке могут как жители крупных городов, так и небольших населенных пунктов. Как мы и прогнозировали, значительно повысить доступность программы позволила ее модернизация – только в ВТБ после запуска новых условий спрос IT-специалистов вырос более чем в три раза, — прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ IT-ипотека


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