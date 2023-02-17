В санатории «Рассвет» можно сделать УЗИ и полечить суставы методом PRP

УЗИ сегодня является одним из самых популярных методов диагностики. Оно позволяет увидеть изменения в органах и суставах на ранней стадии, когда еще нет явных симптомов. При хронических состояниях, повреждении мягких тканей и остеоартрозе эффективным является метод плазмотерапии суставов.

Безопасный и безболезненный способ диагностики

Процедурой ультразвуковой диагностики (УЗИ) сегодня никого не удивить. Она давно вошла в медицинскую практику и широко используется для выявления самых разных патологий.

По словам Марии Купавцевой, врача УЗИ санатория «Рассвет», ультразвуковое исследование обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими методами диагностики:

информативность — быстрая, точная и подробная информация о внутренних органах позволит врачу поставить точный диагноз и выбрать наиболее эффективную в конкретном случае методику лечения или оздоровления;

безболезненность — процедура проводится без нарушения целостности кожных покровов и не вызывает неприятных ощущений;

исследование является относительно комфортным для пациента — при проведении отдельных видов УЗИ достаточно лишь определенным образом подготовиться;

безопасность — УЗИ может назначаться многократно, без опасения нанести вред организму, в том числе детям и беременным женщинам.

В санатории «Рассвет» имеется высокотехнологичное оборудование, которое позволяет выявлять малейшие изменения во внутренних органах. Опытный врач УЗИ проведет процедуру не только для выявления причин и патологий на основе жалоб, но и с целью профилактических мер для своевременного предотвращения развития заболевания.

В диагностических целях УЗИ используют для выявления заболеваний органов брюшной полости и почек, органов малого таза, щитовидной железы, молочных желез, лимфатической системы, сердца, сосудов, в акушерской и педиатрической практике. Кроме того, УЗИ является одним из лучших способов диагностики заболеваний, сопровождающихся болями в суставах. Узнать, сколько стоит УЗИ в санатории, можно на сайте.

С заботой о суставах

Медицинская наука стремительно развивается и пополняется новыми открытиями. Одна из таких инноваций — плазмотерапия, иногда называемая плазмолифтингом суставов. Это введение в суставы и околосуставные ткани плазмы человека, обогащенной тромбоцитарными биоактивными веществами. Эти вещества обеспечивают обновление тканей для лечения суставов. Другое название метода — PRP-терапия (PRP).

— Инъекции аутоплазмы (собственной плазмы) уменьшают воспалительный процесс, купируют боль и восстанавливают объем движений в суставе. Этот метод ― эффективный и безопасный вариант терапии патологий, связанных с нарушением обменных процессов и синтеза хрящевой ткани, так как человеку вводят собственный биоматериал, — рассказывает Юлия Трощей, врач-невролог санатория «Рассвет».

По ее словам, процедуру можно проводить для суставов любой локализации. Чаще требуется плазмотерапия для лечения коленного сустава (артроз, разрушение хряща, травмы мениска, повреждения связочного аппарата, эпикондилиты и др.), несколько реже — для терапии болезней плечевого, тазобедренного суставов и сочленения голеностопа. Например, PRP-терапия коленного сустава часто применяется в спортивной медицине как метод реабилитации спортсменов после полученных травм. То же самое можно сказать и о плазмолифтинге плечевого сустава. Он часто страдает в командных видах спорта из-за высокого травматизма.

— PRP-терапия суставов существенно отличается от воздействия нестероидными, гормональными лекарственными препаратами, которые разрушительно действуют на хрящи и организм в целом. PRP-терапия не влияет на внутренние органы, единственным минусом процедуры можно назвать необходимость инъекций в полость сустава, — комментирует Юлия Трощей. — В санатории «Рассвет» плазмотерапия успешно применяется в составе комплексного лечения. Процедуры проводит опытный врач-рефлексотерапевт, а их количество в курсе определяется исходя из состояния здоровья пациента. Практика показывает, что утраченные функции восстанавливаются в 2-3 раза быстрее, чем при обычной медикаментозной терапии. Это зависит от скорости метаболических реакций пациента. Длительность эффекта после курса превышает период ремиссии от традиционных способов.

Однако от плазмотерапии придется отказаться при инфекционных болезнях (в кровь попадает много токсинов и факторов воспаления, которые вместе с плазмой проникнут в суставную полость и отравят ее). Кроме того, противопоказаниями к проведению процедуры являются нарушение свертываемости крови (возможно кровоизлияние в сустав или гематомы), обострение хронических заболеваний (сахарный диабет, тяжелая форма ревматизма и др.), а также онкологические и аутоиммунные заболевания.

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