Получить банковскую гарантию в «Левобережном» стало еще проще

Достаточно оплатить комиссию за выпуск банковской гарантии по счету-оферте. Это и будет согласием клиента с условиями предоставления гарантии. Благодаря замене договора на счет-оферту, для компаний малого и среднего бизнеса ускорился процесс получения гарантии с момента оплаты до предоставления бланка гарантом.

Оформить гарантию в Банке «Левобережный» могут участники госзакупок из 85 регионов России. Исключение составляют Чеченская республика, Ингушетия, Дагестан и Крым.

Сумма гарантий — до 60 млн рублей. Гарантии до 10 млн рублей можно получить без документов. Срок — до 5 лет, без залога. Решение банк принимает в течение 2,5 часов.

До 31 марта банк выдает экспресс-гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ под 1,8% годовых, но не менее 880 рублей. Предложение «Тариф года» действует на гарантии для обеспечения участия заявки в конкурсе и на исполнение условий госконтракта.

Оставить заявку на гарантию вы можете на сайте или в ОНЛАЙН-офисе. Подробную информацию уточняйте в единой справочной службе по номеру 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах Банка «Левобережный».

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