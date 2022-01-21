ВТБ: спрос на обезличенные металлические счета вырос на треть

В среднем каждый из них использует два таких счета, а более 82% портфеля приходится на золото. По прогнозам аналитиков, в 2022-2023 годах можно ожидать роста цен на основные инвестиционные металлы.

За 2021 год количество клиентов ВТБ, пользующихся обезличенными металлическими счетами для сбережения средств, достигло 64 тысяч. Наиболее популярным металлом для вложения остается золото: в общем портфеле таких счетов на него сегодня приходится 83% в рублевом эквиваленте и 7% в физическом выражении. На втором месте – серебро с долей 14% в рублях и 92,6% в суммарной массе. На платину и палладий в совокупности приходится лишь порядка 4% вложений и менее 1% в общем весе портфеля. Совокупный портфель по итогам года превысил 50 млрд рублей.

В среднем клиент, который использует инструмент металлических счетов, открывает два таких счета. Почти все из них также размещают средства на депозитах, а 60% вкладывают средства и в инвестиционные продукты. Чаще всего обезличенные металлические счета открывают клиенты в возрасте 28-45 лет, две трети инвесторов – мужчины. Более трети всех открытых счетов (38%) приходится на жителей столицы и региона, 9% — на петербуржцев, также в пятерку входят жители Новосибирска, Самарской области и Краснодарского края.