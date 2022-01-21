В Новосибирске резко вырос спрос на услуги няни

В 2021 году у многих появилась возможность частично выходить на работу и учебные заведения. С постепенным возвращением привычного уклада жизни появилась и острая необходимость в тех, кто сможет присматривать за детьми, возить их в школу и забирать домой, пока родителей нет рядом. Так, в Новосибирске спрос на нянь на Авито Услугах вырос на 46% год к году.

Многие няни на Авито имеют высшее педагогическое, дефектологическое и психологическое образование, а также стаж работы в школах и детских садах. В зависимости от опыта работы и образования цена за один час работы будет сильно варьироваться. Также на цену влияет и место жительство няни — если она живет далеко, придется покрывать расходы на транспорт или бензин, но при помощи специального фильтра на платформе можно найти человека, проживающего с вами в одном районе или даже соседнем доме.

Средняя цена за час работы няни в Новосибирске составляет 200 рублей. За дополнительную стоимость няня может не только посидеть с ребенком дома, но довести его до школы или на внешкольные занятия, а потом отвезти домой. А если родители хотят отследить перемещение ребенка, няня может отправлять им подробный фото- или видеоотчет.

— Средний стаж специалистов на платформе составляет не менее трех лет. На Авито Услугах мастера также могут подтвердить свою личность, пройдя бесплатную верификацию по паспорту или водительскому удостоверению, тогда в его профиле появится специальный бейдж «Документы проверены». Это дополнительная гарантия добросовестности, которая поможет найти подходящего специалиста, — отмечает руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков.

Авито — самая популярная онлайн платформа объявлений в России. Лидер рейтинга шоппинг-приложений от App Annie в 2021 по общему количеству установок на мобильных устройствах.

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