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ВТБ: спрос на розничные кредиты вырос во второй половине октября

  • 08/11/2022, 17:39
В последние две недели октября ВТБ зафиксировал восстановление интереса клиентов к розничному кредитованию.

новости бизнесаСпрос на кредиты вырос по объему на 25% по сравнению с первой половиной месяца и на 5% – со второй половиной сентября. Всего за десять месяцев с начала года объем розничного кредитования в ВТБ превысил 1,33 трлн рублей.

Наибольшая активность населения во второй половине месяца фиксировалась в автосегменте. С 17 октября ВТБ выдал на приобретение транспортных средств примерно 3,5 тысячи кредитов, что почти в 2 раза превысило результат начала месяца. Объем сделок в этот период составил 3,3 млрд рублей. Всего за октябрь банк оформил около 5,5 тысяч автокредитов, что на 3% превысило показатель за сентябрь и стало вторым результатом в этом году – больше автокредитов банк выдал только в августе. В целом по итогам десяти месяцев более 41,6 тысяч автолюбителей получили в ВТБ финансирование на 51 млрд рублей.

В сегменте ипотечного кредитования объем продаж во второй половине месяца увеличился почти на треть. С 17 октября банк провел порядка 9,3 тысяч сделок почти на 42 млрд рублей. Всего за месяц было оформлено около 17 тысяч кредитов на 74 млрд рублей. Спрос концентрировался, в первую очередь, в сегменте вторичного жилья, доля которого по итогам октября достигла 70% – такого показателя банк не фиксировал последние несколько лет. С начала года ВТБ оформил около 166 тысяч ипотечных кредитов на 755 млрд рублей.

Спрос на потребительские кредиты в конце октября также показал рост. По сравнению с первыми неделями месяца количество выдач выросло на 12%, а их объем – на 17%. Клиенты ВТБ получили почти 55 тысяч кредитов на 36,5 млрд рублей. В октябре ВТБ увеличил до 300 тысяч рублей сумму кредита, который можно получить в банке только по паспорту. Объем выдач по итогам октября достиг 69 млрд рублей, а за десять месяцев ВТБ выдал 895 тысяч кредитов на 531 млрд рублей.

«Начало октября характеризовалось «охлаждением» на рынке розничного кредитования – многие клиенты поставили на «паузу» свои сделки. Ситуация стала меняться во второй половине месяца. Во-первых, стабилизировалось общее положение на рынке, заемщики стали возвращаться к ранее запланированным покупкам. Во-вторых, ЦБ РФ сохранил ключевую ставку без изменений и позволил банкам избежать повышения ставок по кредитам. В связи с этим продажи второй половины октября значительно компенсировали замедление рынка в предыдущий период, и мы надеемся на продолжение этого тренда уже в ноябре. Первые дни месяца демонстрируют повышенную активность заемщиков», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Фото: pixabay.com — ccfb

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Регионы: Сибирь

Теги : розничные кредиты ВТБ


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