Зеленский предложил вернуть Украине территории и возместить убытки

В своем телеграм-канале лидер Украины отреагировал на сообщения западных СМИ о том, что Киев должен начать договариваться с Россией, передают «Известия».

Владимир Зеленский заявил, что готов вступить в диалог с российской стороной при условии восстановления территориальной целостности его страны, возмещения убытков, а также, если будут наказаны «военные преступники» и даны гарантии, что «это не повторится».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

В свою очередь, советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией. По его словам, позиция Киева давно известна: сначала РФ выводит войска с территории Украины, «потом все остальное».

Сегодня Россия продолжает вести специальную военную операцию в Украине, которая была объявлена президентом Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинскими войсками.