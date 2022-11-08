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Зеленский предложил вернуть Украине территории и возместить убытки

  • 08/11/2022, 17:12
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Зеленский предложил вернуть Украине территории и возместить убытки
Таковы условия президента страны для старта переговоров между Киевом и Москвой.

В своем телеграм-канале лидер Украины отреагировал на сообщения западных СМИ о том, что Киев должен начать договариваться с Россией, передают «Известия».

Владимир Зеленский заявил, что готов вступить в диалог с российской стороной при условии восстановления территориальной целостности его страны, возмещения убытков, а также, если будут наказаны «военные преступники» и даны гарантии, что «это не повторится».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

В свою очередь, советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией. По его словам, позиция Киева давно известна: сначала РФ выводит войска с территории Украины, «потом все остальное».

Сегодня Россия продолжает вести специальную военную операцию в Украине, которая была объявлена президентом Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинскими войсками.

Фото: скрин видео выступления Владимира Зеленского

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Рубрики :

Регионы: Украина Россия

Теги : спецоперация в Украине политика


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