Молодые архитекторы хотят избавить Новосибирск от гаражного комплекса рядом с ТЦ «Аура»

В рамках недели «Городских практик» молодые архитекторы Новосибирска представили свои проекты по благоустройству «депрессивных территорий» города, сообщили «Новосибирские новости». В частности, речь шла о гаражном кооперативе из пяти тысяч боксов и полуразрушенном частном секторе в границах улиц Ипподромская, Фрунзе и Военной, которые в совокупности занимают территорию в 40 гектаров. Одержавший победу архитектурный проект подразумевает полный снос гаражного комплекса в пределах этих улиц.

На очищенной территории в перспективе должны появиться зоны жилой застройки, рекреационная, площадь для новой школы и детского сада. С учётом перепада рельефа архитекторы предлагают создать двухуровневые пешеходные маршруты. Проект получил название «Новая Каменка».

Главный архитектор города Александр Ложкин считает проект перспективным и готовым для реализации, поэтому полностью его поддерживает.

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