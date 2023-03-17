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ВТБ стал банком года по версии портала «Банки.ру»

  • 17/03/2023, 16:13
Помимо главной номинации ВТБ также стал лидером по онлайн-заявкам в категориях «Кредит наличными» и «Вторичное жилье».

новости бизнесаВТБ признан лучшим российским банком по итогам 2022 года по версии престижной премии портала «Банки.ру». Помимо главной номинации ВТБ также стал лидером по онлайн-заявкам в категориях «Кредит наличными» и «Вторичное жилье».

В минувшем году ВТБ стал первым из крупнейших российских банков, столкнувшимся с санкционными вызовами. В сжатые сроки банк оперативно перестроил свою работу так, чтобы обеспечить бесперебойность обслуживания и максимальную поддержку своих клиентов, а затем стал одним из флагманов импортозамещения всей банковской системы нашей страны. Ключевую роль в этом сыграло точное понимание изменившихся клиентских интересов и готовность быстро реагировать на них. Об этом рассказал член правления ВТБ Святослав Островский в ходе церемонии «Банк года».

«Ключевой задачей ВТБ всегда была и остается поддержка своих клиентов. В прошлом году мы оперативно перестроили свой продуктовый ряд, внедряли принципиально новые и независимые технологические сервисы, были драйверами сохранения льготных кредитов для заемщиков, финансово поддерживали оказавшихся в сложной ситуации клиентов, продолжали оказывать социальную помощь российским семьям. Все это позволило не только сохранить доверие наших пользователей, но и укрепить свои позиции на рынке. В результате, число клиентов ВТБ продолжает уверенный рост, а мы обеспечиваем для них качественные и безопасные банковские продукты и сервисы», – подчеркнул Святослав Островский.

Кроме главной премии «Банк года» ВТБ стал лауреатом в номинации «Вторичное жилье — лидер онлайн-заявок на Банки.ру (ипотечные кредиты)». В конце прошлого года банк запустил пилотный проект, в рамках которого клиенты могут получить ипотеку на вторичное жилье дистанционно. Подписание  кредитной документации и договора купли-продажи проходит в офисе агентства недвижимости-партнера ВТБ.

«Кредит наличными» ВТБ также был признан лидером по онлайн-заявкам на Банки.ру (потребительские кредиты). В 2022 году банк запустил экспресс-кредитование, уменьшил количество документов для подачи заявки и ускорил получение средств, а также увеличил максимальную сумму кредита до 30 млн рублей. Минимальная ставка в ВТБ по кредиту наличными – 4,4% – остается одной из самых выгодных на рынке, а высокий уровень цифровизации позволяет заемщикам в комфортном режиме взаимодействовать с банком.

Справочно:

Премия Банки.ру помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. Победителей определяет экспертный совет и пользователи сервисов Банки.ру. В этом году предусмотрено более 20 номинаций в тематических блоках. За 15 лет существования премии было вручено более 300 наград лучшим банкам, микрофинансовым организациям, страховым и инвестиционным компаниям за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : рейтинг банков лучший банк ВТБ


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