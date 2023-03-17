Рекламодателям

Качество образования российских детей теперь будут изучать без помощи иностранных организаций

  • 17/03/2023, 15:50
Автор:
международная система TIMSS
РФ отказалась от тестирования знаний школьников по международной системе TIMSS.

В этом году Россия не будет проводить исследование качества математического и естественно-научного образования TIMSS, сообщил «Ведомостям» исполнительный директор ассоциации — организатора исследования IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Дирк Хастедт.

Напомним, что TIMSS — международное исследование качества школьного образования по математике и естественно-научным предметам, его проводят раз в четыре года. Во время исследования эксперты оценивают знания школьников четвертых и восьмых классов из разных стран, а также то, как дети могут интерпретировать свои результаты и применять их на практике. Исследование также позволяет оценить динамику в образовании четвероклассников через четыре года, когда они приходят как раз в восьмой класс.

В рамках исследования также оценивалась социально-экономическая обстановка, в которой школьники получали знания, проводился опрос родителей, директоров, учителей и самих учащихся.

По словам члена международной группы экспертов TIMSS по естествознанию с 1995 года Галины Ковалевой, то, что Россия принимала участие в этой системе, позволило заложить отечественную систему оценки качества образования, которую применяет сам Рособрнадзор.

Директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин считает, что накопленный опыт дает возможность проводить практически все необходимые исследования самостоятельно. Поэтому, возможно, удастся найти «вариант импортозамещения» TIMSS.

Ранее редакция сообщала, что новый учебник истории с разделом про спецоперацию будет готов к 1 сентября.

Фото: freepik.com

493

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : школа политика оценка качества образования образование международная система TIMSS дети


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
реконструкция улицы Ленина

Новосибирск претендует на 250 млн рублей для разработки культурного кода центра города

Но для этого необходимо определиться, что делать с улицей Ленина.
Читать статью >>
музыкальная школа в Академгородке

Для долгожданной музыкальной школы в Академгородке ищут подрядчика

Начальная цена контракта — 618,9 млн рублей.
Читать статью >>
программа Чистый воздух в Новосибирске

В руководстве Новосибирска пока не готовы говорить о «Чистом воздухе»

Мэр Новосибирска прокомментировал перспективы вхождения в данную федеральную программу.
Читать статью >>
уборка улиц Новосибирска

«Сбербанк-лизинг» выиграл конкурс на поставку Новосибирску уборочной техники

На сотни миллионов рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алексей Москаленко, руководитель и основатель RESFORM

Алексей Москаленко: В перспективе в России появятся сотни отраслевых маркетплейсов

А нейросети дадут возможность прогнозировать спрос по регионам, а значит, планировать производство и заполнять склады заранее.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирск претендует на 250 млн рублей для разработки культурного кода центра города

17/03/2023, 19:07

Для долгожданной музыкальной школы в Академгородке ищут подрядчика

17/03/2023, 18:07

В руководстве Новосибирска пока не готовы говорить о «Чистом воздухе»

17/03/2023, 17:33

Губернатор поставил задачу вывести на новый качественный уровень проектирование инфраструктуры в регионе

17/03/2023, 17:27
Популярное

Как диагностировать сахарный диабет второго типа

17/03/2023, 16:25

Повышение призывного возраста может повлиять на развитие дедовщины в армии

17/03/2023, 12:33

Боли при менструации: как избавиться без помощи медикаментов

16/03/2023, 16:10
Новости компаний

ВТБ стал банком года по версии портала «Банки.ру»

17/03/2023, 16:13

ВТБ на 20% нарастил кредитный портфель физлиц в Новосибирской области

17/03/2023, 11:37

Подготовиться к ЕГЭ новосибирским школьникам поможет «Ростелеком Лицей»

17/03/2023, 10:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска