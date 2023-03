Качество образования российских детей теперь будут изучать без помощи иностранных организаций

В этом году Россия не будет проводить исследование качества математического и естественно-научного образования TIMSS, сообщил «Ведомостям» исполнительный директор ассоциации — организатора исследования IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Дирк Хастедт.

Напомним, что TIMSS — международное исследование качества школьного образования по математике и естественно-научным предметам, его проводят раз в четыре года. Во время исследования эксперты оценивают знания школьников четвертых и восьмых классов из разных стран, а также то, как дети могут интерпретировать свои результаты и применять их на практике. Исследование также позволяет оценить динамику в образовании четвероклассников через четыре года, когда они приходят как раз в восьмой класс.

В рамках исследования также оценивалась социально-экономическая обстановка, в которой школьники получали знания, проводился опрос родителей, директоров, учителей и самих учащихся.

По словам члена международной группы экспертов TIMSS по естествознанию с 1995 года Галины Ковалевой, то, что Россия принимала участие в этой системе, позволило заложить отечественную систему оценки качества образования, которую применяет сам Рособрнадзор.

Директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин считает, что накопленный опыт дает возможность проводить практически все необходимые исследования самостоятельно. Поэтому, возможно, удастся найти «вариант импортозамещения» TIMSS.

Фото: freepik.com