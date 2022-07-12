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ВТБ стал куратором проекта по большим данным образовательной программы в «Сириусе»

  • 12/07/2022, 15:48
Эксперты банка ВТБ стали кураторами одного из проектов научно-технологической программы «Большие вызовы-2022» образовательного центра «Сириус».

В рамках трека «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение» талантливые старшеклассники со всей России разрабатывают проект по созданию аналитического сервиса на базе открытых данных.

«ВТБ системно поддерживает российские образовательные центры и ведущие университеты страны. На протяжении многих лет банк активно сотрудничает с центром «Сириус», создавая среду для развития талантов и получения молодым поколением образования, соответствующего самым высоким мировым стандартам качества, банк инвестирует в человеческий капитал и будущее России», — отметила заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

Участники «Больших вызовов», объединившись в команды по 4-6 человек, в течение трех недель работают над задачей по модели полного жизненного цикла разработки инноваций: от анализа тематики и формулирования требований к результату до защиты проекта.

В ходе работы над предложенной ВТБ задачей участники познакомятся с подходами деления текста на тематики с помощью инструментов машинного обучения для последующего анализа и разметки. В завершение команда попробует применить разработанные модели кластеризации к сырым текстам из социальных сетей, а также разработает веб-сервис разведочного анализа данных с элементами конвейера моделей.

«Выполнение предложенной нами задачи требует фундаментальных знаний, поэтому все участники программы прошли серьезный предварительный отбор. Мы считаем важным поддерживать талантливых ребят, растить высококвалифицированных специалистов со школьной скамьи. Участие в нашем проекте — это возможность для одаренных школьников проявить себя», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ (ПАО) Максим Коновалихин.

Команда экспертов ВТБ выступает партнером «Больших вызовах» с 2020 года. Участие в образовательной программе позволяет талантливым школьникам получить уникальный опыт применения предметных знаний и практических навыков в профессиональной деятельности в формате проектной работы.

Итоги работы над проектом, предложенным банком ВТБ в рамках программы «Большие вызовы», будут подведены в конце июля 2022 года.

Справочно:

 Научно-технологическая образовательная программа «Большие вызовы», реализуемая с 2016 года, — уникальная площадка для талантливых старшеклассников, ведущих ученых, представителей различных компаний, исследовательских центров и университетов по решению самых амбициозных задач в сфере науки и технологий в России. К участию в программе по 13 направлениям приглашаются 400 старшеклассников —  победителей и призеров всероссийского научно-технологического конкурса «Большие вызовы».

 

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансовые технологии искусственный интеллект Большие данные


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