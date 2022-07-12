Описание достопримечательностей Новосибирска

Сегодня мы отправимся в небольшое путешествие по столице Сибири – Новосибирску. Возьмите с собой удобную обувь, еду, воду и хорошее настроение! Поездка обещает быть и познавательной, и мистической, «очищающей» от негативных мыслей.

Изучать Россию нужно комплексно: не только по Золотому кольцу страны, но и по окрестностям этих городов, соседним регионам и отдаленным от цивилизации местам. Такие путешествия действительно запоминаются, увлекают, остаются в сердце надолго. Главное должным образом подготовится: взять удобную обувь, настроиться на долгий маршрут, возможные препятствия и бездорожье, арендовать соответствующий автомобиль, запастись едой и водой, возможно палатками, мангалом, канистрой с бензином.

Начнем наше путешествие с Искитима

Святой источник в городе Искитим находится в 55 км от Новосибирска. Здесь некогда находился один из самых жестоких в России каторжных лагерей. Расстреливали в этом лагере в том числе и священников.

Говорят, что на месте их расстрела из-под земли начал бить родник, воды которого сегодня имеют целебную силу.

Со всего края люди съезжаются в Искитим набрать свежей и чистой святой воды, помедитировать, посетить молебен, окунуться в купель, посетить небольшую часовню и храм близ святого источника.

«Здесь был лагерь смерти, теперь тут святой ключ», – так говорят о роднике местные жители.

Далее направляемся в город Бердск

Здесь, к северу города находится пляж «Дюны» с практически горячими озерами. Уровень Оби опускается к концу лета, из-за чего у Бердска на несколько квадратных километров образуется песчаные отмели. При отступлении воды образуются небольшие и неглубокие «озерца», вода в которых бессточная, поэтому очень хорошо прогретая. Купаться в таких озерах – все равно что плавать в парном молоке.

На пляже есть вся необходимая инфраструктура: лежаки, туалеты, детские водные горки, бани на воде, раздевалки, караоке-бары, кафе и беседки с мангалами.

Пляж «Дюны» в Бердске – лучшее место для отдыха в кругу семьи или друзей с барбекю, игрой в теннис, волейбол и посиделок у костра.

Новосибирск. Экватор путешествия

Возвращаемся в столицу области, чтобы передохнуть и посетить различные популярные достопримечательности города.

Интересные рестораны Новосибирска

«PUPPEN HAUS» — ресторан на 4 этажа, буквально начиненный антиквариатом, коллекционными вещами, картинами и старинной мебелью. Здесь также есть кукольный мини-театр. Адрес: ул. Чаплыгина, 65;

«Лаки пицца» — образец уютного семейного ресторана. Здесь уютно и волшебно все: люстры ручной работы, винные ящики, заменяющие барную стойку, виноградная лоза под потолком, святящиеся качели на веранде, дровяная печь и другие уютные атрибуты – сказка! Адрес: Южная 1;

«Жан Хуан Лу» — первый в России изякая-бар. Изякая – это традиционный Японский формат бара, где за один вечер можно попробовать десятки закусок к выбранному напитку. Все закуски подаются небольшими порциями – так можно совершить «кулинарное путешествие» по всему миру. Адрес: Ленина 11.

Романтика Новосибирска: заброшки

Покинутый командный пункт (60 км в сторону г. Барнаул);

Старая водонапорная башня (город Новосибирск, 5 км от центра города);

Заброшенный речной фонтан «Луноход» — место, напоминающее космическую станцию на другой планете (Октябрьский район, ​Ключ-Камышенское Плато, 1с1);

Каменные опоры старого железнодорожного моста – лучшее место для грандиозных фото (7 км от центра Новосибирска).

Западно-Сибирская детская железная дорога

Музейный комплекс, где дети могут попробовать себя в железнодорожном деле был открыт в 2005 году. Сегодня на территории комплекса представлены:

металлическая эстакада, протяженностью около 200 метров;

несколько станций;

поезда «детского размера» для юных исследователей;

учебные корпуса предпрофессиональной подготовки для детей;

музеи железнодорожного дела;

выставки 3D моделирования, макетирования, робототехники.

Посетить такое место с ребенком будет и познавательно, и весело, и необычно, ведь поезда «детского» размера мы видим не часто!

Завершаем тур по Новосибирску

Завершаем наш тур по окрестностям Новосибирска в знаменитом «европейском» дворике города. Двор на Коммунистической — самая фотогеничная «подворотня» в столице Сибири. Это место идеально подходит для фотографии на память о прошедшем дне!

Локацию тщательно декорируют и убирают, а красный кирпич стен домов создает настроение «фундаментальности» и теплоты места. Здесь же расположено котокафе – необычная кофейня, где можно выпить чашечку кофе или чая в окружении десятков котов.

Чтобы успешно проехать по всем локациям нашего маршрута, вам следует арендовать полноприводный кроссовер или внедорожник. Удобно оформить авто в прокат на платформе АвтоНск.Raddy – это универсальный каталог услуг, где сфера аренды автомобилей представлена отдельным большим разделом.

Прокат удобен и не стоит больших денег, ведь аренда нужна на 1–2 суток. При этом его оформление через Raddy.com происходит без посредников (соответственно, без лишних комиссий и переплат). Арендодатель за вас убирает машину, проходить техническое обслуживание и оформляет страховки ОСАГО и КАСКО. Никаких забот и только комфорт во время отпуска!

Путешествуйте по окрестностям нашей необъятной Родины – оно того стоит!