Свой автомобиль под 7% годовых без автосалона

Приобрести можно новый или подержанный автомобиль с пробегом как в салоне, так и у частного лица.

Автокредит выдается на сумму от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей. На эти средства можно купить иномарку не старше 15 лет на дату погашения кредита или машину отечественного производства (не старше 10 лет) категории В.

Ваша ставка составит всего 7% годовых, если залоговая стоимость автомобиля будет не меньше суммы кредита и вы оформите КАСКО минимум на 1 год. При залоговой стоимости машины не менее 50% от суммы кредита и наличии полиса КАСКО ставка составит 12% годовых*.

Помимо покупки авто, средства по автокредиту можно направить на любые цели. Если вы выбрали машину стоимостью до 1 млн рублей, то на оставшуюся сумму вы можете, например, купить комплект летних шин, провести тюнинг и т.д. При этом покупки могут и не относиться к вашему автомобилю – приобретайте на дополнительные средства все, что вам необходимо сейчас.

Оставьте заявку на автокредит на сайте или в ближайшем отделении Банка «Левобережный» (ПАО). Единая справочная служба: 8-800-3333-555.

* Первоначальная процентная ставка по автокредиту «Движение вперед» составляет 17% годовых. Она может быть снижена на 5 или 10 п.п., до 12% или 7% годовых, при выполнении условий по залогу и страхованию транспорта в компаниях-партнерах банка. В случае выявления банком факта неоформления заемщиком нового полиса КАСКО на следующий год\расторжения страхового полиса КАСКО по инициативе заемщика ставка увеличивается с ближайшей платежной даты до 12% или 14,5% годовых в зависимости от залоговой стоимости автомобиля.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия его предоставления путем размещения соответствующей информации на официальном сайте.

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