Банк «Левобережный» победил в двух номинациях премии «Финансовый престиж» в НСО

По итогам 2020 года «Левобережный» признан лучшим банком области по наполнению сайта и обслуживанию клиентов.

Лауреатов VIII межрегиональной премии «Финансовый престиж» объявил министр финансов и налоговой политики НСО Виталий Голубенко. Церемония проходила в онлайн-формате, видеотрансляция велась из правительства региона.

В голосовании за лучшие финансовые организации приняло участие более 9 тысяч новосибирцев. Затем качество услуг проверяли «тайные покупатели». Окончательные итоги подвели члены экспертного совета премии. В результате «Левобережный» победил в номинациях «Лучшее информационное наполнение сайта» и «Лучшее клиентское обслуживание физических лиц» в НСО.

— Вот уже несколько лет мы становимся лауреатами премии «Финансовый престиж» и мы очень благодарны жителям области за высокую оценку нашей работы, — комментирует генеральный директор Банка «Левобережный» (ПАО) Владимир Шапоренко. — Мы активно трудимся в интересах своих клиентов, которые стимулируют нас расти и развиваться, предлагать лучшие решения, продукты и сервисы. С уверенностью можем сказать, что мы приложим все усилия для того, чтобы держать заданную планку качества обслуживания. Благодарим всех за поддержку!.

Напомним, в 2019 и 2020 годах «Левобережный» также победил в номинации «Лучшее информационное наполнение сайта» в Томской области. А по итогам 2018 года стал обладателем гран-при премии «Финансовый престиж» в НСО и получил награды за победу в трех номинациях.

Премия «Финансовый престиж» проводится ежегодно с 2012 года при поддержке Министерства финансов РФ в рамках повышения финансовой грамотности населения. Была учреждена в Томской области, а с 2015 года приобрела статус межрегиональной.

Фото предоставлено пресс-службой банка