Иркутский завод получил грант на серийное производство вездеходов

В Ангарске будут производить вездеходы на шинах сверхнизкого давления. Разработка ООО «Иркутский завод гусеничной техники» (ИЗГТ) победила в конкурсе Фонда содействия инновациям и получила грант в размере 30 млн рублей. С помощью этих и собственных средств к концу года предприятие намерено запустить серийное производство. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Проект ИЗГТ — это улучшенная версия известного вездехода «Шерп», который используется во всем мире при проведении аварийно-спасательных операций, а также в нефтегазовой, золотодобывающей, энергетической, геологоразведочной отраслях и в личных целях — для активного отдыха.

Свою разработку «Иркутский завод гусеничной техники» представил в рамках стартап-тура Фонда «Сколково», который прошел в Иркутске в марте. Проект, направленный на импортозамещение, взяли на сопровождение Региональный центр инжиниринга и «Байкал. Центр». Совместно со специалистами сотрудники предприятия подготовили заявку на конкурс грантов Фонда содействия инновациям, и победили.

— Реализация такого проекта важна не только для нашего региона, но и для страны в целом. Подобную технику используют многие структуры, в том числе МЧС России. Институты развития бизнеса Иркутской области уже не первый месяц ведут этот проект, помогли привлечь федеральные деньги. Сейчас первоочередная задача — организовать серийное производство и обеспечить продукцией заказчиков из России. А в перспективе можно рассматривать и экспортные поставки, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Средства гранта направят на закупку оборудования для организации полноценного серийного производства. Планируется, что в конце года конвейерная система заработает, и каждые четыре дня с завода будет выходить по одному вездеходу АГ-20, названному в честь его создателя, российского конструктора Алексея Гарагашьяна.

По словам директора «Иркутского завода гусеничной техники» Александра Горина, на сегодняшний день емкость потребительского спроса на такую технику в России составляет один млрд рублей, в три раза больше — за рубежом.

— Спрос превышает предложение. Даже сейчас, на этапе разработки, у нас уже есть предзаказы от тех, кто желает купить вездеход, — отметил Горин.

ООО «Иркутский завод гусеничной техники» работает в Ангарске и специализируется на производстве вездеходной техники. Сейчас в компании насчитывается 289 сотрудников, которые ежегодно производят около 150 единиц гусеничной и колесной техники. Завод является участником нацпроекта «Производительность труда».

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