В лабораториях НГТУ НЭТИ улучшают беспилотники

Одним из самых ярких примеров разработок Центра мехатроники НГТУ сегодня является высокомоментный электродвигатель для привода рулевого управления. Его использование позволяет повысить надежность системы усилителя руля за счет исключения механической передачи и создания дополнительного момента непосредственно на рулевой колодке. Об этом представители вуза рассказали журналистам в ходе пресс-тура.

Еще одной «свежей» разработкой вуза является электронный двигатель для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он был изготовлен совместно с производственными партерами в Новосибирске. У двигателя БПЛА есть два режима: первый — порядка 6 тыс. оборотов, и второй — 12 тысяч оборотов.

— Этот двигатель планируется использовать для беспилотных летательных аппаратов типа «Крыло». Разработка должна послужить заменой уже использующимся двигателям, — рассказывает ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев. — В данный момент у нас используются китайские аналоги. НГТУ поставил себе задачу не просто разработать двигатель для БПЛА, но и максимально полно спроектировать его на российской базе.

В институте на сегодняшний момент создан БПЛА (разведывательный) частично из российских, а частично из китайских компонентов. Следующим шагом будет замена китайских двигателей на отечественный аналог. Батаев пояснил, что ученые НГТУ не только уложились в размеры китайского двигателя, но и прогнозируют, что их разработка будет более энергоэффективна, а это позволит увеличить дальность полета беспилотника. При связи с пультом БПЛА может удалятся на 40 км от оператора, а при необходимости дальнейшего управления ему можно задать программную траекторию.

— Мы привыкли к тому, что многое можно купить в Китае. Мне кажется, это тупиковая ветвь развития. Должно быть все свое, российское, и столько сколько нам потребуется, —подчеркнул Анатолий Батаев.

Напомним, недавно в Новосибирске проходил международный форум инноваторов. По словам ректора НГТУ, данной разработкой вуза заинтересовалось порядка 25 партеров. Речь идет как о покупке технологии производства БПЛА, так и двигателя.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский авиационный завод модернизирует производство «Охотников».