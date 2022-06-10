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ВТБ удвоил выдачу ипотеки на загородные дома

  • 10/06/2022, 09:55
По итогам пяти месяцев 2022 года ВТБ оформил более 2,6 тысяч жилищных кредитов на готовые жилые дома. Объем сделок приблизился к 13 млрд рублей, что примерно в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Новости бизнесаРегионами-лидерами по объему выданных средств в сегменте загородной недвижимости по итогам января-мая стали Москва и область (более 3 млрд рублей), Республика Татарстан (1,3 млрд) и Ростовская область (около 720 млн). В топ-5 также вошли Новосибирская область (около 530 млн) и Краснодарский край (520 млн). Средний чек составил примерно 5 млн рублей.

«Многие наши клиенты стремятся переезжать в более комфортные и просторные дома за городом, отдавая им предпочтение перед стандартными квартирами. Важную роль здесь сыграла модернизация условий кредитования готовых домов: в прошлом году мы снизили размер первого взноса и расширили перечень объектов для покупки. В мае объем выдач кредитов на дома в ВТБ увеличился к апрелю почти на 10%. Полагаем, что летом эта тенденция продолжится, на что может повлиять дальнейшее смягчение условий кредитования и традиционный сезонный спрос», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

В начале 2022 года ВТБ распространил на сегмент загородной недвижимости условия ипотеки с господдержкой. Таким образом, клиенты банка могут приобрести на льготных условиях готовый частный дом с земельным участком у застройщика. Средства  возможно получить в сумме до 12 млн рублей при покупке объекта в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей – в остальных регионах РФ. Кредит доступен на срок до 30 лет.

Оформить ипотеку на покупку готового частного дома с участком в ВТБ также возможно в рамках «семейной ипотеки» и Дальневосточной ипотеки. Условия программ распространяются на приобретение объекта у застройщиков-юридических лиц (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании).

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


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