На Хилокском рынке появятся 5 магазинов оптовой торговли

Мэрия выдала ООО «Торговый центр Хилокский» разрешение на строительство пяти корпусов общей площадью более 3500 кв. м. Их планируется разместить на участке в 11 510 кв. м рядом с Хилокской, 25. Общая площадь пяти корпусов — 3255 «квадратов», высота — 8,6 м. Проект нового торгового комплекса для Хилокского рынка разработала мастерская «Гранд Проект» в 2022 году.

— С одной стороны, этот проект соответствует планам развития торгового центра, мы его согласовали еще в то время, когда мэром Новосибирска был Виктор Толоконский. Но нам только сейчас удалось решить вопросы с землепользованием, которые по непонятным причинам постоянно затягивались, и мы начинаем выходить из судов, — пояснил редакции замдиректора по безопасности ЗАО «Торговый центр «Хилокский» (один из его создателей, экс-депутат регионального парламента) Алексей Александров. — С другой стороны, мы обязаны поставить эти магазины, так как по федеральному законодательству и новым требованиям землепользования определенный процент участка должен быть застроен.

— Так как мы давно готовились к реализации этого проекта, когда поняли, что корректировки в законодательство внести не удастся, мы инвестируем в магазины собственные средства, — говорит Александров. — Лично я категорически против любых накруток на оптовую торговлю. Мы работаем по европейским стандартам торговли, то есть товар в еврофуре продается еще в то время, пока она едет от места отправки до рынка. Нет необходимости закладывать в цену хранение, исключаются посредники. Это главное отличие нашего рынка от тех оптово-распределительных баз и центров, которые сейчас строятся. В том числе в регионе. Чем дольше товар хранится, тем дороже он стоит.

Собеседник редакции подчеркнул, что, на его взгляд, такое принуждение неправильно, так как нарушает принцип рыночной торговли и приводит к появлению добавочной стоимости на овощи и фрукты.

Работы по строительству магазинов уже стартовали. Из запуск в эксплуатацию запланирован на осень 2022 года. Объем инвестиций в проект Александров не называет. По его словам, торговые места в этих объектах займут производители и фермеры из Средней Азии, которые уже осуществляют оптовые поставки в «ТЦ Хилокский». Цены на оптовке с фур и в магазинах будут сопоставимы.

Напомним, Хилокский рынок был создан в Новосибирске 28 лет назад. В 2020 году сформированная в проекте модель бизнеса заинтересовала Минпромторг РФ. В 2021 году через «Хилокский» прошли более 200 тысяч тонн овощей и фруктов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирск стартует маркетплейс «Русагромаркета».