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На Хилокском рынке появятся 5 магазинов оптовой торговли

  • 10/06/2022, 10:00
Автор:
новости Новосибирска
Собственники рынка называют это решение вынужденным, так как обязаны следовать требованиям федерального законодательства.

Мэрия выдала ООО «Торговый центр Хилокский» разрешение на строительство пяти корпусов общей площадью более 3500 кв. м. Их планируется разместить на участке в 11 510 кв. м рядом с Хилокской, 25. Общая площадь пяти корпусов — 3255 «квадратов», высота — 8,6 м. Проект нового торгового комплекса для Хилокского рынка разработала мастерская «Гранд Проект» в 2022 году.

— С одной стороны, этот проект соответствует планам развития торгового центра, мы его согласовали еще в то время, когда мэром Новосибирска был Виктор Толоконский. Но нам только сейчас удалось решить вопросы с землепользованием, которые по непонятным причинам постоянно затягивались, и мы начинаем выходить из судов, — пояснил редакции замдиректора по безопасности ЗАО «Торговый центр «Хилокский» (один из его создателей, экс-депутат регионального парламента) Алексей Александров. — С другой стороны, мы обязаны поставить эти магазины, так как по федеральному законодательству и новым требованиям землепользования определенный процент участка должен быть застроен.

Итоги «Недели ритейла»: необходимо соблюдать баланс на рынке торговли

Собеседник редакции подчеркнул, что, на его взгляд, такое принуждение неправильно, так как нарушает принцип рыночной торговли и приводит к появлению добавочной стоимости на овощи и фрукты.

— Так как мы давно готовились к реализации этого проекта, когда поняли, что корректировки в законодательство внести не удастся, мы инвестируем в магазины собственные средства, — говорит Александров. — Лично я категорически против любых накруток на оптовую торговлю. Мы работаем по европейским стандартам торговли, то есть товар в еврофуре продается еще в то время, пока она едет от места отправки до рынка. Нет необходимости закладывать в цену хранение, исключаются посредники. Это главное отличие нашего рынка от тех оптово-распределительных баз и центров, которые сейчас строятся. В том числе в регионе. Чем дольше товар хранится, тем дороже он стоит.

Работы по строительству магазинов уже стартовали. Из запуск в эксплуатацию запланирован на осень 2022 года. Объем инвестиций в проект Александров не называет. По его словам, торговые места в этих объектах займут производители и фермеры из Средней Азии, которые уже осуществляют оптовые поставки в «ТЦ Хилокский». Цены на оптовке с фур и в магазинах будут сопоставимы.

Напомним, Хилокский рынок был создан в Новосибирске 28 лет назад. В 2020 году сформированная в проекте модель бизнеса заинтересовала Минпромторг РФ.  В 2021 году через «Хилокский» прошли более 200 тысяч тонн овощей и фруктов.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирск стартует маркетплейс «Русагромаркета». 

Фото pixabay — Pamjpat

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Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : цены торговля рынок город бизнес


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