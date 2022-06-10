В Новосибирске пройдет театральное представление «А в глазах у собаки лето»

С осени прошлого года в Новосибирске работает центр психологической реабилитации «Добрая Дора». Здесь получают бесплатную помощь дети, проходящие лечение от онкозаболеваний и их семьи. Менее чем за год подопечными центра стали 60 детей.

— Наиболее распространенным онкологическим заболеванием у детей и подростков является лейкоз. Выживаемость при этом виде рака достаточно высокая – примерно 90%. Но лечение часто занимает несколько лет – сначала ребенок несколько месяцев проводит в больнице, после этого он ограничен в общении из-за ослабленного иммунитета. Справившись с болезнью, ребенок сталкивается уже с психологическими последствиями из-за длительной изоляции и тревожности. Ему нужно заново учиться обычной жизни – ходить в школу, дружить с другими детьми, общаться. Как раз в этом и помогают специалисты нашего центра, – рассказала сооснователь центра «Добрая Дора» Юлия Соболева.

В формате театральной лаборатории актеры попытаются исследовать ситуации, в которые попадают дети с онкозаболеваниями и их семьи.

Театральная студия центра «Созвездие» (Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей) покажет сложности общения со сверстниками: изоляция из-за изменившейся внешности и отсутствия общих тем для разговора (эпизод «Лето»).

Театральная студия «Игра» ДК «Прогресс» попытается найти ответы на вопрос, зачем жить, если кроме стен и потолка палаты ребенок больше ничего не видит (эпизод «Осень»).

Театральная компания Академгородка возьмется за сложный разговор о том, что всегда есть надежда, и ничего не кончено, пока мы живы (эпизод «Зима»).

Театр-Студия «Южный полюс» посмотрит на ситуацию глазами мам и пап, жизнь которых после диагноза ребенку переворачивается с ног на голову (эпизод «Весна»).

Между театральными эпизодами на сцену выйдут собаки-канистерапевты и дети – подопечные Центра «Добрая Дора». Одним из пунктов реабилитации стал кружок «Юный кинолог», где дети учились взаимодействовать с собаками. Результаты этой работы они и покажут зрителям.

— В одном из эпизодов нашей лаборатории ребенок с онкозаболеванием описывает, что другие дети относились к нему как к чумному – волосы выпали, от лекарств он потолстел. Да и взрослые часто отводят взгляд и не могут найти тему разговора, когда узнают о диагнозе. Наша цель – рассказать, как можно большему числу людей, что от рака можно выздороветь, а детям важно вернуться в социум, — добавила Юлия Соболева.

Театральная лаборатория «А в глазах у собаки лето» пройдет в субботу 18 июня в ДК «Прогресс» (Красный проспект, 167). Начало – в 16:00. Вход свободный.