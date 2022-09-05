Рекламодателям

ВТБ установит первые китайские банкоматы в сентябре

  • 05/09/2022, 18:07
ВТБ завершил тестирование банкоматов китайского производства и осенью установит в Москве первые пять устройств в качестве пилотного проекта. Об этом сообщил на ВЭФ-2022 заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Летом ВТБ провел тестирование банкоматов GRG из КНР серии H68VL. Тестовая эксплуатация позволила адаптировать их функционал к потребностям российского потребителя ибанки финансы начать работу в условиях реального обслуживания клиентов.

Первые китайские банкоматы для пилотной эксплуатации поступят в ВТБ уже в сентябре. До середины октября ВТБ разместит пять тестовых устройств в Москве: четыре – в отделениях банка, еще один – на территории крупного транспортно-пересадочного узла. По результатам пилотного проекта банк примет решение о включении этих банкоматов в тендерные процедуры.

«ВТБ активно ищет альтернативу западным вендорам, ушедшим с российского рынка, и готов расширить спектр поставщиков оборудования. Ежегодно мы устанавливаем в нашей сети более тысячи новых устройств самообслуживания и регулярно тестируем новые модели от разных компаний. Наш основной критерий – соответствие  высоким требованиям к работе на российском рынке, где банкомат уже давно стал полноценным мини-офисом для решения повседневных финансовых вопросов. Мы рассчитываем, что пилотная эксплуатация китайских устройств продлится 2-3 месяца. Если она пройдет успешно, то к концу года мы получим первые устройства, которые не уступают по функционалу западным аналогам, для массового внедрения в нашу сеть», – прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ обладает одной из крупнейших в России банкоматных сетей, которая насчитывает порядка 14,4 тыс. устройств самообслуживания. Порядка 2,2 тысяч из них – устройства из Южной Кореи, до конца года банк увеличит их парк до 2,5 тысяч. Непрерывное обновление парка банкоматов нацелено на повышение комфорта и спектра возможностей пользователей как клиентов ВТБ, так и держателей карт других банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка

477

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ВТБ банкоматы


Актуальный разговор

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
Лента новостей

Предпринимателям продлевают налоговые каникулы

05/09/2022, 17:50

В Новосибирске задержан глава турфирмы, организовавшей смертельный тур на Камчатку

05/09/2022, 17:40

Более 850 млн. рублей потребуется для обеспечения связью дорог Кузбасса

05/09/2022, 16:56

Кандидаты в Заксобрание играют в футбол и портят баннеры друг другу

05/09/2022, 16:37
Популярное

Внезапная смерть взрослых во сне

04/09/2022, 06:07

Продукты, влияющие на разжижение крови и препятствующие образованию тромбов

04/09/2022, 05:15

Исследования на мушках показали, что синий свет от электронных устройств ускоряет процесс старения

02/09/2022, 13:48

Новости компаний

Эквайринг 2 в 1: больше транзакций – меньше ставка

05/09/2022, 17:20

Портфель ипотеки в России в этом году впервые превысит портфель неипотечных кредитов

05/09/2022, 15:30

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о вариантах разблокировки активов розничных клиентов

05/09/2022, 14:15

Новостройки Новосибирска

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска