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Рост книжного рынка в деньгах связан с рекордным скачком цен на книги за последние 5 лет

  • 06/09/2022, 10:20
Автор:
цена книги
Основными факторами, оказавшими влияние на увеличение стоимости бумажных книг, стали рост цен на бумагу и типографские услуги, пояснил эксперт.

Гендиректор издательства «Эксмо» (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») Евгений Капьев спрогнозировал рост книжного рынка России на 19% в денежном выражении, что составит 118 млрд руб, но при этом в экземплярах он упадет на 6% до 252 млн штук.

— Рост цен стал рекордным как минимум за последние 5 лет, особенно в сегменте бумажных книг. В первую очередь именно с этим связан прогнозируемый рост книжного рынка в деньгах, — рассказал «Ведомостям» Капьев.

Так, с января по август стоимость полиграфических услуг в среднем выросла на 15-20%, бумаги – на 4-50%. А средний̆ рост цен на книги в этот период, по данным группы «Эксмо–АСТ», составил примерно 25%.

Предполагается, что стоимость на цифровые книги на «Литрес» поднимется на 5,5% и будет составлять примерно 11,5 миллиардов рублей. Ранее именно продажи цифровых книг росли на 30–60% каждый год.

Однако в дальнейшем росте книжного рынка эксперты сомневаются, несмотря на то, что в конце марта – начале апреля был зафиксирован высокий спрос на издания зарубежных авторов, которые уходят из России. Пользовались спросом яркие книги для детей и учебники. Но это, вероятно, связано прежде всего с возможным их исчезновением из продажи или серьезным подорожанием полиграфии.

Исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов считает, что уход с российского рынка западных изданий скорее всего не приведет к увеличению выпуска отечественных авторов. Результатом скорее всего станет снижение выручки издательств.

Фото: pixabay.com — Kollinger

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : цена книги санкции рынок кризис книги бизнес


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