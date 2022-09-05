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Предпринимателям продлевают налоговые каникулы

  • 05/09/2022, 17:50
Налоговые каникулы
В 2021 году этой льготой воспользовались 491 индивидуальный предприниматель, применяющий «упрощенку», и 718, применяющих патенты.

Действие налоговой ставки в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной, научной, бытовой сферах деятельности, и применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения в Новосибирской области продлят до 31 декабря 2024 года.

Соответствующие изменения в отдельные законы Новосибирской области в сфере налогообложения поддержаны правительством региона на очередном заседании 5 сентября, с целью оказания дальнейшей помощи вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателям и развития сферы малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба правительства.

— Налоговые каникулы вводятся для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения как в виде доходов, так и в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, и применяется в течение 2 лет, — уточнил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Напомним, налоговые каникулы индивидуальным предпринимателям, осуществляющим указанный вид деятельности, введены в 2019 году. Пор данным Минэкономразвития области, с начала 2019 года число организаций региона, учтенных в статистическом регистре Росстата, по виду экономической деятельности ОКВЭД 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» уменьшилось по сравнению с началом 2022 года на 44 ед., а количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 23 ед. Всего количество организаций и ИП на 1 января 2022 года составило 433 единицы. Объем поступлений в региональный бюджет от субъектов по ОКВЭД 55, применяющих упрощенную систему налогообложения, имеет положительную динамику и за три года увеличился на 13,6%. Введение налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей, действующих в сфере «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» должно стимулировать увеличение количества хозяйствующих субъектов в данной отрасли за счет вывода их из теневого сектора, а также создания новых объектов в рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие туризма в Новосибирской области». Период применения 0% ставки — 2 года.

Всего в 2021 году налоговыми каникулами воспользовался 491 индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, и 718 индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН. Данные налоговые расходы включены в перечень основных мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».

 

Ранее редакция рассказывала о том, что будет, если не платить налоги в срок. 

Фото pixabay  — Obsahovka

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Налоговые каникулы


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