ВТБ утвердил новую Стратегию до 2022 года

Новая Стратегия Группы основана на следующих приоритетах:

Первоочередной задачей будет усиление бизнес-модели в части постановки клиента и его удовлетворенности в центр усилий Группы. ВТБ ставит своей целью стать банком первого выбора для клиентов и обеспечить лидирующие позиции по качеству сервиса и удобству клиентских путей.

Этому будет способствовать переход к персонализированным коммуникациям, формируемым на основе передовых инструментов аналитики данных и моделирования, доступных клиентам через наиболее удобные для них каналы взаимодействия.

Второй задачей является ускорение цифровизации бизнеса. Это предполагает существенный рост доли цифровых каналов во взаимодействии с клиентом: более 50% продаж к концу 2022 года будут полностью цифровыми и не потребуют визита в отделение. Более 80% сервисных операций будут переведены в дистанционные каналы. 100% наших продуктов будут доступны клиентам в электронных каналах.

Оставаясь при этом универсальным банком, ВТБ обеспечит переход сети отделений и других традиционных каналов на новый технологический уровень и создаст для клиента полностью многоканальный контур взаимодействия с банком.

Важным приоритетом является цифровизация внутренних процессов, в рамках которой, в частности, будут произведены переход на 100% безбумажный внутренний документооборот и максимизация доли электронного документооборота с внешними контрагентами.

Важной задачей является построение передовой операционно-технологической платформы. Ее основу составит микросервисная ИТ-архитектура нового поколения, которая создаст конкурентные преимущества Группы по скорости внедрения технологических решений и вывода новых сервисов на рынок. Будет сформирована единая операционная фабрика, которая обеспечит высокую надежность, масштабируемость и эффективность операционных процессов.

Инвестиции в технологические решения будут направлены на создание лидирующих решений по таким направлениям, как развертывание платформ биометрической идентификации, роботизации и продвинутой аналитики, виртуализация процессов на основе технологий искусственного интеллекта, создание системы открытых интерфейсов для оперативной интеграции с партнерами, автоматизация облачной инфраструктуры для ускорения и масштабирования мощностей.

Ключевым фактором решения данных задач станет ускорение реагирования банка на изменение рынка и клиентского спроса и продвижение таких ценностей корпоративной культуры, как инновационность, вовлеченность, нацеленность на результат и командная работа. Обновлению будут способствовать инициативы по развитию человеческого капитала – создание привлекательной рабочей среды и условий для лучших талантов на рынке, системное развитие лидеров завтрашнего дня, обеспечение роста производительности и конкурентной мотивации, баланс командных и индивидуальных успехов. Важным драйвером ускорения станет внедрение и масштабирование новой, сервисной модели работы совместных команд, сформированных вокруг внешних и внутренних сервисов.

Последовательное продвижение по этим направлениям позволит группе ВТБ усилить позиции на рынке во всех клиентских сегментах в период 2019-2022 годов:

Увеличить клиентскую базу в рознице в 1,5 раза до 18 млн клиентов при повышении доли рынка в кредитовании физических лиц до 22% и, соответственно, доли кредитов физическим лицам в кредитном портфеле Группы до 35%. В привлеченных средствах розничных клиентов запланировано повышение доли рынка до 20% при ускоренном росте остатков на текущих и накопительных счетах, доля которых в структуре средств физлиц будет существенно увеличена. Оптимизация стоимости фондирования, повышение доли транзакционно-активных и мультипродуктовых клиентов обеспечит диверсификацию доходов и опережающий рынок рост среднего дохода на клиента.

Добиться удвоения клиентской базы малого и среднего бизнеса при росте среднего дохода на 15%-35% в зависимости от подсегмента. Это будет в первую очередь обеспечено увеличением транзакционных доходов бизнеса – доля остатков на текущих счетах в средствах клиентов сегмента составит более 40%, а доля комиссий в чистом операционном доходе превысит 35%. Значимый вклад в рост клиентской базы внесут дистанционные и партнерские каналы, доля продаж через цифровые каналы превысит 50%.

В сегменте корпоративно-инвестиционного бизнеса – сохранить лидерскую позицию в инвестиционно-банковских услугах для корпоративных и институциональных клиентов, обеспечить опережающий рынок рост остатков на текущих счетах и комиссий по транзакционным продуктам. Совместно с розничным бизнесом – создать условия для рывка на рынке инвестиционных продуктов для физических лиц и достигнуть по результатам 2022 года не менее 25% доли рынка по данному направлению.

Усиление клиентских позиций позволит ВТБ (ПАО) к концу 2022 года достичь прибыли в размере более 300 млрд. рублей при рентабельности собственных средств (ROE) 15%.

Фото: пресс-служба банка