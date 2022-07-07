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ВТБ увеличил долю дистанционных продаж кредитов до 50%

  • 07/07/2022, 15:28
По итогам первого полугодия 2022 года ВТБ фиксирует рекордный спрос россиян на цифровые услуги.

Новости бизнесаКлиенты банка впервые оформили дистанционно половину всех кредитов наличными, а общая доля онлайн-продаж популярных розничных продуктов превысила 50%.

За январь-июнь пользователи ВТБ Онлайн оформили более 200 тысяч потребительских кредитов, что впервые составило 50% от общего числа сделок. Год назад их доля не превышала 40%.  В сегменте сберегательных продуктов в первом полугодии клиенты ВТБ (ПАО) открыли дистанционно более 75% вкладов и накопительных счетов, что на 15 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во многом благодаря интересу к онлайн-кредитам и депозитам суммарная доля цифровых продаж розничных продуктов ВТБ впервые превысила 50%. В первом полугодии она увеличилась по сравнению со вторым полугодием 2021 года на 20 п.п. — с 32% до 52%.

Каждый второй пользователь ВТБ Онлайн сегодня регулярно совершает дистанционные платежи и переводы. Кроме того, с начала года более 250 тысяч клиентов воспользовались в интернет-банке цифровыми государственными и нефинансовыми сервисами: оформили заявления на распоряжение материнским капиталом в пользу ипотеки, заявки на налоговый вычет, получение пенсий и пособий.

«В этом году российский банкинг столкнулся с беспрецедентными ограничениями, которые едва не поставили под вопрос глобальный переход привычных финансовых продуктов и сервисов в «цифру». Несмотря на это, мы сохранили для пользователей возможность использовать их удаленно. ВТБ первым из банков сумел доработать интернет-версию своего банка до уровня полноценного мобильного приложения и продолжил реализацию стратегии цифровизации розничного бизнеса. В результате спрос на популярные розничные продукты в дистанционных каналах по итогам первого полугодия у нас оказался выше, чем в отделениях, и мы ожидаем, что этот тренд сохранится и в дальнейшем», – отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

Топ-менеджер подчеркнул, что дальнейшая цифровизация будет направлена на более сложные банковские продукты:

«Уже сейчас треть заявок на автокредиты и около 60% заявок на ипотеку клиенты ВТБ отправляют в дистанционных каналах, но мы видим большой потенциал в создании простого сценария полностью удаленного оформления этих услуг. Для этого необходимо реализовать новые механизмы идентификации клиентов и получения согласия на сделки. В перспективе это позволит увеличить доступность всех видов онлайн-кредитования и розничных продуктов и сделает их оформление таким же легким, как открытие вклада», – добавил Святослав Островский.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : кредиты ВТБ


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