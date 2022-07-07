В Заксобрании очередная вице-спикерская рокировка

Сессия Заксобрания Новосибирской области по предложению фракции единороссов утвердила на пост вице-спикера теперь уже бывшего председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике, гендиректора ООО «Первый строительный фонд» Майиса Мамедова. Как напомнил выступавший с докладом по данному вопросу лидер фракции «Единая Россия», первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов, ранее место Мамедова занял теперь уже тоже бывший вице-спикер, директор МУП «ПАТП-5», единоросс Валерий Ильенко. До недавнего времени вице-спикерская квота фракции «Единая Россия» оставалась вакантной.

— Человек слова и дела, известный бизнесмен и неравнодушный депутат, — такими словами Панфёров сопроводил представление Мамедова, предваряя голосование коллег.

В преддверии голосования в поддержку нового вице-спикера единоросса высказался и коммунист, зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко.

— Знаю Майиса Пирвердиевича как хорошего строителя и организатора, хочу поддержать, — заявил Агеенко. — Потенциал у него большой, в том числе и в части решения межрегиональных вопросов.

Стоит напомнить, что рокировка Ильенко и Мамедова — это не первая перестановка вице-спикерского уровня в областном парламенте в текущем году. В феврале от ставки вице-спикера отказался справоросс Анатолий Кубанов, в настоящее время являющийся вице-спикером на общественных началах. В конце марта «бесплатный» вице-спикерский отряд пополнила заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко («Единая Россия»), тем не менее сохранившая ставку в комитете.

Таким образом у председателя Заксобрания в настоящее время 6 заместителей. Помимо ранее упомянутых Панферова, Мамедова, Кубанова и Диденко, это также Владимир Карпов (КПРФ) и Наталия Красовская (ЛДПР).

Кроме того, напомним, что в текущем году предстоят довыборы депутатов по двум округам — №4 и №10. Первый стал вакантным после избрания в Госдуму Олега Иванинского. Второй — после обвинительного заключения в отношении теперь уже бывшего замглавы бюджетного комитета Валентина Сичкарева.

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