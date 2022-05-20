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ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Новосибирской области до 15 млн рублей

  • 20/05/2022, 14:11
С 20 мая ВТБ повышает максимальную сумму по ипотеке с господдержкой на квартиры в новостройках. Теперь при покупке объекта в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти заемщики могут получить на льготных условиях кредит до 30 млн рублей, а в других регионах присутствия банка – до 15 млн рублей.

Новости бизнесаВ рамках «семейной ипотеки» и ипотеки с господдержкой на новостройки кредит с расширенной суммой доступен клиентам ВТБ по привычной льготной ставке. Ставка для лимита свыше 12 млн рублей в столичных регионах (6 млн – в остальных субъектах) субсидируется за счет застройщиков-партнеров ВТБ. При этом для заемщика банк обеспечивает единую процентную ставку на всю сумму и весь срок действия кредитного договора.

«Сочетание льготной и рыночной ипотеки – абсолютно новый продукт для нашего рынка, который значительно расширяет возможности покупателей квартир в новостройках. Он позволяет не ограничиваться суммой кредита в 12 млн рублей и приобрести объект более высокого уровня или расширенной площади. При этом ставка для заемщика будет однозначной, что крайне важно в нынешних экономических условиях. Клиенты смогут решить свой квартирный вопрос на годы вперед с учетом выгодного процента по ипотеке», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ  Анатолий Печатников.

По его словам, новая программа окажет позитивное влияние и на строительный рынок России. «Расширение лимитов по ипотечной госпрограмме станет для отечественных застройщиков серьезным стимулом не только к более активному развитию текущих, но и запуску новых девелоперских проектов. Традиционно это отражается и на смежных сегментах экономики, ведь строительный сектор тесно связан с производством, транспортом, технологиями и другими отраслями. Мы уверены, что нашему примеру последуют и другие игроки, что будет способствовать укреплению российской экономики в целом. ВТБ уже достиг договоренности о работе по новой программе с крупнейшими застройщиками нашей страны», – добавил зампред ВТБ.

Льготные условия доступны при приобретении квартиры или готового дома с земельным участком у застройщика. Получить информацию об участии компании в комбинированной программе ВТБ клиенты могут непосредственно у ее представителя.  Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости недвижимости для всех категорий клиентов. Кредитные средства доступны на срок до 30 лет. Подать заявку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка ВТБ (ПАО).

ВТБ принимает активное участие в выдаче ипотеки с госсубсидированием. С начала 2022 банк оформил 40 тысяч кредитов по ипотеке с господдержкой на 160 млрд рублей, что более чем на 20% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Семьи с детьми за тот же период провели в ВТБ около 19 тысяч сделок примерно на 100 млрд рублей, что в семь раз больше показателя за тот же отрезок 2021 года.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


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