Новосибирского губернатора смогут выбрать дистанционно

На рассмотрение майской сессии Заксобрания Новосибирской области в первом чтении будет вынесен законопроект, касающийся процедуры выборов губернатора региона. Как следует из пояснительной записки, одно из основных изменений касается возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ), если соответствующее решение будет принято областной избирательной комиссией. Напомним, с поручением проработать возможность дистанционного избрания губернатор области Андрей Травников обратился осенью прошлого года.

— Предоставляется возможность осуществить волеизъявление путем проставления в электронном виде отметки в квадрате, относящемся к позиции, в пользу которой сделан выбор, — сообщается в тексте документа. — Избиратель, получивший доступ к ДЭГ, не вправе получить бюллетень на избирательном участке. При проведении ДЭГ обеспечивается возможность осуществления волеизъявления избирателем и формирования данных об итогах ДЭГ с учетом неизменности сохраняемых результатов волеизъявления избирателей и соблюдения тайны голосования, а также невозможность установления связи между персональными данными избирателя, участника референдума и результатом его волеизъявления.

Второе значительное изменение касается ухода в «цифру» списков избирателей и в небытие — ряда избирательных комиссий.

— Такой список может составляться, уточняться и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные избирательной комиссией Новосибирской области, — сообщается далее. — С учетом распространения ДЭГ, а также в целях оптимизации структуры избирательных комиссий предусматривается прекращение полномочий избирательных комиссий муниципальных образований. Полномочия по организации подготовки и проведения выборов возлагаются на территориальные избирательные комиссии, а по решению избирательной комиссии Новосибирской области эти полномочия могут возлагаться и на участковую комиссию в границах муниципального образования.

Что касается работы пока «живых» традиционных избирательных комиссий, то им разрешено увеличить количество допускаемых на участки избирателей от кандидатов или партии с двух до трех человек.

Стоит напомнить, что поручение губернатора о внедрении и распространении ДЭГ стало поводом для споров новосибирских политиков и общественников. Сторонники прогресса аргументировали введение новшеств удобством и экономией времени избирателей. Противники — невозможностью контроля за сохранностью результатов. В частности, обсуждая этот вопрос на сентябрьской сессии горсовета Новосибирска в прошлом году, некоторые из депутатов приводили факты из других регионов, где расклад голосов за кандидатов по результатам ДЭГ, оказывался полностью противоположным результату, полученному на избирательных участков. Кроме того, отмечались и факты долгого подсчета голосов при том, что электронные сервисы заточены на получение результата практически сразу после завершения голосования.

Зимой 2022 года в пользу скептиков сыграла история шуточного электронного голосования по выбору животного-символа Новосибирска как новогодней столицы России. Следящие за ситуацией политики и общественники отмечали возможность неоднократного голосования за одного и того же «кандидата», возможность голосования из-за пределов Новосибирска, накручивание голосов в пользу кого-то из кандидатов.

Напомним, что выборы губернатора Новосибирской области должны состояться в 2023 году.

Ранее редакция сообщала о нормах законодательства, продлевающих сроки губернаторских полномочий и исключающие возможность отзыва с должности глав регионов.