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Нюансы отдыха в сезон 2022 года. С поправкой на санкции

Ольга Леушина, доцент кафедры бизнеса в сфере услуг НГУЭУ:
  • 20/05/2022, 14:25

Где отдохнуть?

новости Новосибирска— Несмотря на ограничения, связанные с военной операцией на Украине, россияне имеют возможность отдохнуть этим летом за рубежом. Список стран на конец мая, которые готовы принять наших туристов и с которыми существует прямое авиасообщение, невелик, да и в большей степени это касается Москвы, так как именно из столицы можно улететь прямыми авиарейсами. Для регионов ситуация выглядит хуже. Для пляжного отдыха доступны Турция, Египет, ОАЭ, Катар, Мальдивы, Шри-Ланка, Бахрейн, Израиль, Абхазия, Казахстан. Также есть 10 стран с прямыми рейсами из России, где возможен активный туризм, не связанный с пляжным отдыхом. И хотя Венесуэла и Индия ассоциируются у нас с отдыхом на море, но на текущий момент добраться до пляжей можно только используя внутренний транспорт, так как авиасообщение связывает Москву со столицами государств Дели и Каракасом. Природный, городской, оздоровительный и экотуризм возможен в Иране, Сербии, Белоруссии, Узбекистане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане.

Перечень стран, доступных для российских туристов на стыковочных рейсах, более обширен и включает в себя с теми или иными ограничениями Европу (Греция, Италия, Хорватия, Албания, о. Мадейра, южное побережье Франции), ЮВА (Таиланд, Индонейзия, Малайзия, Камбоджа, Вьетнам), Африку (ЮАР, Танзания, Кения), страны карибского бассейна (Куба, Мексика, Доминикана).

Нюансы брони

Многие туристы сетуют на то, что в России не работает сервис бронирования отелей Booking. Но в нашей стране, помимо него, существует достаточно большое количество сайтов для бронирования жилья, с помощью которых сегодня можно забронировать как отель, так и квартиру для внутреннего туризма. Ниже представлены популярные сайты, с их помощью российские туристы смогут забронировать жилье на территории РФ:

— «Яндекс.Путешествия» — здесь, кроме брони отеля, можно приобрести авиа, ж/д билеты и билеты на автобус, что очень удобно.

— «Суточно.ру» — сайт для бронирования удобный, есть мобильное приложение.

— «Связной Тревел» — сейчас появилась возможность бронировать с помощью него жилье, а также покупать туры, экскурсии, заказывать трансфер.

— «Броневик» — национальная система бронирования для России и стран СНГ. Сайт максимально схож с Booking, единственный минус заключается в том, что нет мобильного приложения.

— «Ту-Ту.ру» — примерно то же самое, что и «Связной Тревел». На сайте собран целый спектр услуг: бронирование отелей, покупка билетов на любой транспорт, экскурсии, туры и так далее.

TVIL.ru — удобный и максимально простой сайт для бронирования. Его знают многие, этим сайтом часто пользуются в России.

Ostrovok.ru — еще один удобный российский сайт для бронирования отелей, гостиниц и апартаментов.

Поэтому, на мой взгляд, россиянам не стоит переживать о том, что Booking и Airbnb перестали работать на территории нашей страны. У нас остается широкий выбор агрегаторов, при этом не придется платить большую комиссию, которую тот же Booking закладывал в стоимость аренды.

Новые предложения

После снятия ковидных ограничений на пути российского туризма возникли новые — санкционные. Недоступность многих зарубежных направлений позволит быстрее развиться внутреннему туризму, наши граждане смогут поближе познакомиться с собственной страной.

В связи со сложившейся ситуацией для внутреннего туризма открылись новые возможности. Из-за закрытия границ туристы стали отдавать предпочтение отдыху внутри страны. Самые популярные курорты в общем-то уже достаточно очевидны — пляжи Краснодарского края и Крыма. Но, туроператоры, используя повышенный спрос, предлагают принципиально новые турпакеты. Впервые запущены чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Республики Алтай и Хакасию, перелеты в Республику Бурятия с дальнейшим трансфером туристов на Байкал, а также в города-курорты на Балтийском море: Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный. Среди природных локаций — республики Северного Кавказа.

Все более востребованными становятся направления в Калининград, Дагестан, Карелию. Те, кто и раньше уже путешествовал по стране активно, выбирают Сахалин, Камчатку, Югру, Хакасию.

При этом, по моим оценкам, стоимость туристических услуг в этом году, как минимум, подорожает на уровень инфляции. Скорее всего, подорожание составит треть от уровня прошлого года. Но сэкономить можно, если грамотно и взвешенно планировать поездки и экскурсии. Большинство санаториев планируют поднять цены из-за увеличения стоимости продуктов питания. С Крымом ситуация не совсем ясная. Из-за того, что южные аэропорты закрыты, доступ на полуостров ограничен. Многие туристы отменяют ранние брони на летний период. Отдых в Сочи на сегодняшний день составляет примерно 50 тысяч на человека на 10-12 июньских дней. Но если выбирать середину лета — цены будут только расти.

Господдержка туризма

Программа поддержки внутреннего туризма, запущенная в этом году (так называемый туристический кешбэк), является эффективным инструментом стимулирования спроса на внутренний туризм, и в следующем туристическом сезоне ее стоит продолжить.

Сегодня формируется платформенный подход к цифровой трансформации туротрасли. Он предполагает участие государственных и муниципальных организаций во всех сегментах экосистемы и активное вовлечение самозанятых граждан в качестве гидов, экскурсоводов и т. д.

В рамках первого федерального проекта Ростуризм предлагает создавать «комплексные мастер-планы территорий», которые позволят раскрыть потенциал каждого региона. В частности, регионы получат субсидии для создания законченных привлекательных для туристов центров городов и формирования курортной среды. Также будет субсидироваться создание обеспечивающей инфраструктуры, то есть строительство дорог, прокладка коммунальных сетей. Слаборазвитая индустрия развлечений и отдыха не дает возможности формировать мотивацию посещений потенциальных туристов и экскурсантов.

Еще одним из важных направлений формирования мотивации у туристов, а также продвижения внутреннего туризма для регионов является формирование работающего инструмента во всем мире — City Pass — карта гостя, программа лояльности для туриста на территории города или региона.

Проблемы? Есть!

Кстати, отмена авиационного сообщения между Россией и большинством стран массового туризма больно ударила по отрасли. На текущий момент авиационного парка, над которым не висит «дамокловым мечом» вероятность ареста после приземления за границей, катастрофически не хватает. И быстрого решения этой проблемы не существует. Привлечение иностранных авиакомпаний в какой-то мере может улучшить ситуацию. К примеру, туры в Турцию осуществляются на бортах Turkish Airlines. Ожидается открытие авиасообщения с Вьетнамом, куда попасть будет можно «на крыльях» Vietnam Airlines. Но существует проблема и внутреннего туризма. В какой мере российские авиакомпании смогут продолжать полеты в условиях санкций, затрагивающих как поставки запчастей для импортных бортов, так и юридические права российских компаний на самолеты, находящиеся у них в финансовом или операционном лизинге от западных лессоров (лизингодателей)? Пока непонятно.

Кроме того, влияние на международный туризм до сих пор оказывает пандемия коронавируса. На ее фоне подавляющее большинство стран часто меняет правила въезда для безопасности путешественников и местных жителей. Границы открываются и закрываются в режиме реального времени.

Ситуация с пандемией меняется очень быстро. Происходит модификация вируса, формируются штаммы, отличные от уже известных. В любой момент может возникнуть более опасный вид, распространение которого приведет к закрытию границ. Поэтому как внутренний, так и выездной туризм во многом будут зависеть от того, как станет развиваться пандемия и как разные страны будут отвечать на эти вызовы.

Но, как ни странно, несмотря на мощное падение туристической отрасли COVID-19 оказался неожиданным катализатором инноваций и интеграции новых технологий в отрасль. Ускорение цифровой повестки дня является одним из положительных результатов этого кризиса вместе с развитием новых бизнес-моделей, воплощающих цели устойчивого развития, внедрением экологического туризма, вовлечением в сектор разных социальных слоев населения, а также эволюцией спроса и переосмыслением роли безопасности и здоровья.

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : туризм санкции пандемия отдых бизнес


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