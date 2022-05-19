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ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 млрд рублей

  • 19/05/2022, 15:20
Розничный портфель рублевых депозитов, накопительных и текущих счетов ВТБ на середину мая превысил 4 трлн рублей, увеличившись с начала года на 450 млрд рублей.

Новости бизнесаС января клиенты банка открыли порядка 4 млн новых вкладов и счетов. По прогнозам ВТБ, летом сберегательная активность населения уступит место сезонному росту потребления.

Несмотря на оттоки конца февраля и начала марта, на 15 мая рублевый портфель вкладов и счетов ВТБ увеличился по сравнению с началом года на 12% и достиг 4,1 трлн рублей. Суммарный портфель классических сбережений розничных клиентов во всех валютах приблизился к 4,8 трлн рублей, уже превысив уровень конца февраля.

Снижение ключевой ставки и ставок по сберегательным продуктам не привело к снижению спроса на классические сбережения со стороны клиентов ВТБ. В апреле объем вложений в рублевые депозиты превысил соответствующий показатель 2021 года почти в 1,5 раза, клиенты ежедневно открывали около 22 тыс. вкладов и накопительный счетов, тогда как в начале года – только 14 тыс.

Кроме того, банк фиксирует рост доли сбережений, размещаемых в онлайн-каналах. В мае клиенты открывали дистанционно более 80% вкладов и накопительных счетов, в то время как год назад – менее 70%.

«Летом банки традиционно прогнозируют сезонное замедление прироста средств на вкладах и накопительных счетах. Во-первых, это связано с периодом отпусков и ростом объема расходов. Другим фактором станет продолжающаяся корректировка ставок по вкладам и по кредитам, что стимулирует отложенный спрос населения и потребительскую активность. С другой стороны, многие клиенты зафиксировали для себя рекордные ставки по вкладам на 3-6 месяцев, чтобы получить максимум доходности, и не будут снимать свои сбережения – это окажет сдерживающее воздействие на их расходы», – комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» банка ВТБ (ПАО).

В конце февраля ЦБ повысил ключевую ставку до 20%, чтобы ограничить риски финансовой стабильности. По мере стабилизации ситуации регулятор начал снижать ставку, и дальнейшие решения будут приниматься с учетом динамики инфляции относительно целевого уровня 4% (таргет на 2024 г), отмечает Максим Степочкин.

После снижения ключевой ставки банки начали корректировку ставок по сберегательным продуктам, и на смену ставкам выше 20% пришла доходность в районе 11-12%. При условии дальнейшего снижения ключевой ставки кредитные организации будут также снижать стоимость привлечения. Не исключено, что уже через несколько месяцев ставки по депозитам и накопительным счетам приблизятся к уровню начала года, прогнозирует эксперт.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы ВТБ


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