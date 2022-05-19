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Новосибирский завод увеличил выпуск продукции для РЖД

  • 19/05/2022, 16:10
новости бизнеса
Новосибирский завод резки металла подвел итоги полугодового этапа реализации национального проекта «Производительность труда».

Компания реализует проект при поддержке Федерального центра компетенций (ФЦК). За это время предприятию удалось увеличить выпуск продукции и при этом снизить затраты на производство.

Для оптимизации был выбран участок производства стальных сборных заготовок для нужд РЖД. Руководство завода выбрало именно эту продукцию, так как спрос на нее с каждым годом увеличивается и на рынке существует высокая конкуренция.

На пилотном потоке компании удалось сократить время изготовления продукта на 26 % – с 14,5 до 10,8 часов, что позволило на четверть увеличить выработку на сотрудника в сутки – с 543 до 681 килограмм. На предприятии применяется сдельная система оплаты труда, поэтому благодаря снижению трудозатрат на рабочих участках и росту производительности, сотрудники предприятия смогут повысить свой доход.

«На заводе мы активно применяем передовой опыт, учимся использовать новые технологии и методы управления. Всё, что поможет повысить эффективность использования ресурсов, – и техники, и людей, и времени, – внедряется. Совместно со специалистами Федерального центра компетенций были выявлены точки роста, созданы условия для повышения производительности. Полученный опыт будет внедряться на всех участках производственного цикла предприятия», – говорит директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.

В ближайшие месяцы сотрудники завода активно займутся тиражированием полученного опыта. В планах: организация работ на участке роботизированной сварки, а также установка дополнительного оборудования для оперативного перемещения заготовок между участками термической резки и холодной штамповки и вытяжки.

Как рассказал руководитель проекта ФЦК Артем Мочнев, для решения выявленных в ходе диагностики проблем на заводе организовали зону отгрузки готовой продукции рядом с зоной погрузки, заменили крепежи для перемещения листов на столе плазменной резки, пересмотрели последовательность операций и используемые инструменты при переналадке оборудования, стандартизировали процесс плазменной резки. Благодаря этим мерам, сократились временные потери в процессе производства.

СПРАВКА

ООО «Новосибирский завод резки металла» (ООО «НЗРМ») – один из крупнейших металлообрабатывающих заводов за Уралом. Основан в 2015 году. Клиентами завода являются промышленные и строительные предприятия России. Ежемесячно завод оказывает услуги более 200 заказчикам.

Национальный проект «Производительность труда», который курирует Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций. Участниками нацпроекта уже стали 59 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается. К 2024 году в проект должно войти 190 новосибирских компаний.

Фото: АиР

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Рубрики : Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : промышленность меры поддержки


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