Новосибирский завод увеличил выпуск продукции для РЖД

Компания реализует проект при поддержке Федерального центра компетенций (ФЦК). За это время предприятию удалось увеличить выпуск продукции и при этом снизить затраты на производство.

Для оптимизации был выбран участок производства стальных сборных заготовок для нужд РЖД. Руководство завода выбрало именно эту продукцию, так как спрос на нее с каждым годом увеличивается и на рынке существует высокая конкуренция.

На пилотном потоке компании удалось сократить время изготовления продукта на 26 % – с 14,5 до 10,8 часов, что позволило на четверть увеличить выработку на сотрудника в сутки – с 543 до 681 килограмм. На предприятии применяется сдельная система оплаты труда, поэтому благодаря снижению трудозатрат на рабочих участках и росту производительности, сотрудники предприятия смогут повысить свой доход.

«На заводе мы активно применяем передовой опыт, учимся использовать новые технологии и методы управления. Всё, что поможет повысить эффективность использования ресурсов, – и техники, и людей, и времени, – внедряется. Совместно со специалистами Федерального центра компетенций были выявлены точки роста, созданы условия для повышения производительности. Полученный опыт будет внедряться на всех участках производственного цикла предприятия», – говорит директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.

В ближайшие месяцы сотрудники завода активно займутся тиражированием полученного опыта. В планах: организация работ на участке роботизированной сварки, а также установка дополнительного оборудования для оперативного перемещения заготовок между участками термической резки и холодной штамповки и вытяжки.

Как рассказал руководитель проекта ФЦК Артем Мочнев, для решения выявленных в ходе диагностики проблем на заводе организовали зону отгрузки готовой продукции рядом с зоной погрузки, заменили крепежи для перемещения листов на столе плазменной резки, пересмотрели последовательность операций и используемые инструменты при переналадке оборудования, стандартизировали процесс плазменной резки. Благодаря этим мерам, сократились временные потери в процессе производства.

СПРАВКА

ООО «Новосибирский завод резки металла» (ООО «НЗРМ») – один из крупнейших металлообрабатывающих заводов за Уралом. Основан в 2015 году. Клиентами завода являются промышленные и строительные предприятия России. Ежемесячно завод оказывает услуги более 200 заказчикам.

Национальный проект «Производительность труда», который курирует Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций. Участниками нацпроекта уже стали 59 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается. К 2024 году в проект должно войти 190 новосибирских компаний.