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У либеральных оппозиционеров Новосибирска проходят обыски

  • 19/05/2022, 15:19
Автор:
новости Новосибирска
Это касается не только депутатов.

У депутата горсовета Антона Картавина, родственников депутата Сергея Бойко (оба представляют коалицию «Новосибирск 2020») проходят обыски. Об этом коалиционеры сообщают на своих страницах в соцсетях.

В один день с депутатом Горсовета Антоном Картавиным прошли обыски у моего брата и у тещи, сообщает на своей странице в соцсети депутат Сергей Бойко. Связи с родственниками нет. Где они и что с ними, не знаю.

Напомним, что депутат с осени прошлого года проживает за границей, куда уехал, опасаясь возможного преследования со стороны правоохранительных органов. Ранее он задерживался в полицией и по решению суда содержался в спецприемнике за участие в несанкционированных акциях зимой 2021 года в поддержку Алексея Навального (Оппозиционер, в марте приговорен к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и оскорбление суда. — Ред.). Такая же участь постигала и Антона Картавина.

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Незадолго до обысков у Картавина и родственников Бойко пристального внимания правоохранительных органов удостоилась еще одна депутат от коалиции Светлана Каверзина, на днях вышедшая на свободу из спецприемника, куда была помещена на неделю по решению суда Советского района. На депутата были составлены два протокола по подозрению в «дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан» и «организации несанкционированного публичного мероприятия». В первом случае речь шла о посте депутата на собственной странице в соцсети, во втором — о приглашении жителей района к участию в возложении цветов в преддверии празднования годовщины Победы.

Помимо депутатов, правоохранительные органы активно работают в настоящее время и с рядовыми коалиционерами.

Обыск прошел у родителей активистки Полины Голобоковой, которая уехала из России в прошлом году, сообщает Сергей Бойко. С обыском сегодня пришли по месту проживания Елены Носковец.

Детали и причины обысков коалиционеры и представители правоохранительных структур пока не раскрывают.

Напомним, что коалицию «Новосибирск 2020» в горсовете представляют четверо депутатов: Сергей Бойко (Центральный район), Светлана Каверзина (Советский), Антон Картавин (Ленинский) и Хельга Пирогова (Октябрьский).

 

Ранее редакция приводила мнения экспертов о причинах очередной массовой отставки губернаторов в мае. 

Фото pixabay — fsHH

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : политика оппозиция обыск арест


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