У либеральных оппозиционеров Новосибирска проходят обыски

У депутата горсовета Антона Картавина, родственников депутата Сергея Бойко (оба представляют коалицию «Новосибирск 2020») проходят обыски. Об этом коалиционеры сообщают на своих страницах в соцсетях.

— В один день с депутатом Горсовета Антоном Картавиным прошли обыски у моего брата и у тещи, — сообщает на своей странице в соцсети депутат Сергей Бойко. — Связи с родственниками нет. Где они и что с ними, не знаю.

Напомним, что депутат с осени прошлого года проживает за границей, куда уехал, опасаясь возможного преследования со стороны правоохранительных органов. Ранее он задерживался в полицией и по решению суда содержался в спецприемнике за участие в несанкционированных акциях зимой 2021 года в поддержку Алексея Навального (Оппозиционер, в марте приговорен к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и оскорбление суда. — Ред.). Такая же участь постигала и Антона Картавина.

Незадолго до обысков у Картавина и родственников Бойко пристального внимания правоохранительных органов удостоилась еще одна депутат от коалиции — Светлана Каверзина , на днях вышедшая на свободу из спецприемника, куда была помещена на неделю по решению суда Советского района. На депутата были составлены два протокола по подозрению в «дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан» и «организации несанкционированного публичного мероприятия». В первом случае речь шла о посте депутата на собственной странице в соцсети, во втором — о приглашении жителей района к участию в возложении цветов в преддверии празднования годовщины Победы.

Помимо депутатов, правоохранительные органы активно работают в настоящее время и с рядовыми коалиционерами.

— Обыск прошел у родителей активистки Полины Голобоковой, которая уехала из России в прошлом году, — сообщает Сергей Бойко. — С обыском сегодня пришли по месту проживания Елены Носковец.

Детали и причины обысков коалиционеры и представители правоохранительных структур пока не раскрывают.

Напомним, что коалицию «Новосибирск 2020» в горсовете представляют четверо депутатов: Сергей Бойко (Центральный район), Светлана Каверзина (Советский), Антон Картавин (Ленинский) и Хельга Пирогова (Октябрьский).

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