Рекламодателям

ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Новосибирской области на 20%

  • 13/12/2022, 16:59
В ноябре жители Новосибирской области оформили в ВТБ более 800 жилищных кредитов на сумму около 2,9 млрд рублей. Это на 20% превысило результат за предыдущий месяц. Средний чек составил 3,5 млн рублей.

новости бизнесаКаждая четвертая сделка пришлась на программы льготного кредитования. По ним ВТБ провел в ноябре более 200 сделок, объем выдач жилищных кредитов с господдержкой составил 900 млн рублей. Всего с начала года клиенты банка в регионе получили более 2,9 тысячи льготных кредитов на сумму 10,4 млрд рублей.

В целом, с января по ноябрь около 7,6 тыс. клиентов, проживающих в Новосибирской области, оформили в ВТБ ипотеку. Общий объем сделок по итогам 11 месяцев составил 25,5 млрд рублей.

«В ноябре мы фиксируем традиционное сезонное увеличение активности заемщиков. Причем, спрос равномерно растет как в сегменте готового жилья, на которое по-прежнему приходится существенная часть наших сделок в регионе, так и в сегменте новостроек. Сейчас каждый четвертый ипотечный кредит мы проводим на льготных условиях. Мы ожидаем, что в декабре продолжит расти популярность госпрограмм. Это связано как с появлением на рынке новых объектов и маркетинговых предложений от застройщиков, так и с возможным завершением программы ипотеки с господдержкой, запущенной в 2020 году», — прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

В целом по стране за ноябрь ВТБ оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Всего с начала года финансирование на покупку недвижимости получили в банке свыше 183,5 тысячи клиентов. Общий объем сделок по итогам января-ноября превысил 834 млрд рублей.

Фото: ru.freepik.com

321

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

Нижнюю Ельцовку сделают особо охраняемой территорией

13/12/2022, 18:25

«Экологии-Новосибирск» суд определил нового управляющего

13/12/2022, 17:34

В платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новая строчка из-за умных счетчиков

13/12/2022, 17:05

В Новосибирской области наибольшая концентрация мигрантов и этнопреступности

13/12/2022, 16:55
Популярное

Когда пойти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах в 2023 году

13/12/2022, 15:44

В начале 2023 года зарплаты бюджетников будут индексировать темпами не ниже средних

13/12/2022, 14:44

Новый год 2023 по фэншуй: как украсить дом и елку для привлечения богатства и благополучия

13/12/2022, 12:02

Новости компаний

В Новый год на «цифровой волне» с МегаФоном

13/12/2022, 12:58

Подарите себе и своей семье к Новому году квартиру в центре Новосибирска

13/12/2022, 12:16

Работник АО «РЭС» — заслуженный энергетик Новосибирской области

13/12/2022, 12:13

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска