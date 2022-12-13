В Новосибирской области наибольшая концентрация мигрантов и этнопреступности

Наиболее высокая концентрация мигрантов за период с января по сентябрь текущего года наблюдается в Новосибирской области. Об этом сообщают в областной прокуратуре по итогам состоявшегося в Иркутске под руководством заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина межведомственного совещания по вопросам миграции, противодействия преступлениям и экстремистским действиям.

— Общий миграционный поток, направленный в Россию, за январь-сентябрь 2022 года увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24 % и составил 8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, из них в Сибирь прибыло порядка 858 тыс. (+74,2 %) указанных лиц, — приводят данные в ведомстве. — Наиболее высокая концентрация отмечается в Новосибирской области.

По информации прокуратуры, рост миграционного потока спровоцировал и рост преступности со стороны мигрантов. И по этому показателю Новосибирская область снова на лидирующих позициях.

— Больше всего преступлений, совершенных иностранцами, расследовано в Новосибирской области (464), здесь и самый значительный прирост преступных деяний этой категории (+46 %), — сообщает прокуратура. — Велико количество таких преступлений в Красноярском и Алтайском краях.

В связи с указанной ситуацией прокурорам по итогам совещания было поставлена задача по оперативному пресечению распространения фейковой и запрещенной информации в интернет-пространстве, повышению эффективности координационной деятельности органов правоохраны, наращиванию усилий по противодействию незаконному обороту наркотиков, оружия и боеприпасов, дерадикализации и декриминализации мигрантской среды.

О мигрантов каких конкретно государств идёт речь, в ведомстве не уточняют. Напомним, что одним из наиболее громких преступлений в Новосибирской области стало убийство девушки её знакомым иностранным гражданином в Советском районе. Это дало повод для проверок и в отношении отдела полиции, куда ранее родственники убитой неоднократно обращались с жалобами на действия гражданина.

Ещё одна резонансная ситуация касается жалоб жителей Хилокского жилмассива на действия мигрантов. Данное обращение находится под контролем у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

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