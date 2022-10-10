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ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Новосибирской области в сентябре

  • 10/10/2022, 14:56
По итогам сентября заемщики ВТБ в Новосибирской области оформили более 760 жилищных кредитов на сумму около 2,8 млрд рублей, что превысило выдачи августа, когда клиенты оформили ипотеку на 2,5 млрд рублей.

Всего за январь-сентябрь ВТБ предоставил жителям  региона более 6 тысяч ипотечных кредитов на сумму 20 млрд рублей.ипотека

Приобретая недвижимость в новостройках, клиенты отдавали предпочтение программе ипотеки с господдержкой. В рамках нее новосибирское подразделение банка ВТБ предоставило жителям области кредитов на 4,8 млрд рублей. По «семейной ипотеке» объем сделок превысил 3,8 млрд рублей.

В целом по стране по итогам сентября свыше 18,5 тысяч ипотечных заемщиков оформили в ВТБ жилищные кредиты. Объем сделок составил более 86 млрд рублей, что превысило результат августа, когда клиенты оформили ипотеку на 83 млрд рублей. Всего за январь-сентябрь ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей.

Основная доля продаж в сентябре пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 60% сделок.  На первичном рынке ВТБ оформил примерно каждую третью ипотеку. Оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования. Также в сентябре  банк продолжил реализацию собственной программы, направленной на поддержку клиентов с тремя и более детьми.

Фото pexels.com

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Теги : ипотека ВТБ


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