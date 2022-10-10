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Количество заболевших COVID-19 в регионе снижается третью неделю

  • 10/10/2022, 13:53
заболеваемость коронавирусом
Также наблюдается стабилизация по заболеваемости ОРВИ.

— За минувшею неделю коронавирусом в регионе заболело 2885 человек, что на 31% меньше, чем неделей ранее. Мы мониторируем снижение заболеваемости коронавирусом третью неделю. Темп прироста заболеваемости за минувшую неделю составил 0,13, коэффициент распространения — 0,81, — сообщил на оперативном совещании глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

По его словам, не смотря на снижение темпов заболеваемости, коэффициент выявляемости ковида при тестировании составляет 150 на 100 тыс населения, что выше нормированного уровня. Наибольшее количество заболевших регистрируется в Новосибирске — 64%. 99% случаев выявлено с симптомами ОРВИ.

Кстати. По ОРВИ в регионе также зафиксировано снижение количества заболевших — 22,6 тыс, что на 5 тыс меньше, чем неделей ранее.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук добавил, что в системе образования региона также наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. По ковиду за неделю зарегистрировано по 2 случая заболеваемости в школах и дошкольном образовании. На больничном находится 774 работника, из них один по коронавирусу. По ОРВИ частично закрыты группы в 39 детсадах и классы в трех школах.

— Мы наблюдаем стабилизацию по заболеваемости коронавирусом, а также ОРВИ и гриппом. Идет работа по подготовке к эпидсезону. Но, не смотря на это, предлагаю обратить внимание на меры профилактики и продолжить эту работу, — резюмировал Александр Щербатов.

По данным стопкоронавирус РФ, за 9 октября в Новосибирской области был выявлен 361 заболевший коронавирусом, 11 госпитализировано.

Напомним, в конце сентября Роспотребнадзор попросил ограничить в регионе массовые мероприятия.

 

Ранее редакция сообщала, что основным симптомом новых омикрон-штаммов остается потеря обоняния

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : меры профилактики Заболеваемость коронавирусом заболеваемость гриппом и ОРВИ


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