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ВТБ увеличил выдачу ипотеки в первой половине декабря на 60%

  • 20/12/2022, 14:30
В декабре ВТБ наблюдает резкое увеличение активности ипотечных заемщиков.

новости бизнесаС начала месяца банк провел свыше 11 тыс. сделок на 54 млрд рублей, что на 60% выше результата за первую половину ноября. По оценке банка, декабрь станет рекордным месяцем с точки зрения спроса на ипотеку в этом году — объем продаж на рынке превысит 550 млрд рублей.

«Декабрь традиционно характеризуется высокой деловой активностью населения. Этот год не стал исключением, и сейчас мы наблюдаем увеличение спроса клиентов на ипотеку. За первые две недели декабря ВТБ выдал уже более 54 млрд рублей кредитов, увеличив результат начала ноября на 60%. Интерес заемщиков, главным образом, вырос к льготной ипотеке, учитывая действие госпрограммы на текущих условиях до конца года. Предложение о ее продлении повлияет на рынок, но активность клиентов не снизит, благодаря чему декабрь станет самым успешным месяцем на ипотечном рынке в 2022 году», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По его оценке, в декабре российские банки выдадут ипотечных кредитов не менее, чем на 550 млрд рублей. Это позволит довести продажи в целом по итогам года до 4,7 трлн рублей, что является весомым результатом, хоть и ниже прошлогоднего. Высокую активность заемщиков в конце года поддержит решение регулятора сохранить ключевую ставку без изменений.

Оформить жилищный кредит в рамках собственных программ ВТБ заемщики могут по ставке от 10,9% годовых. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

Фото: ru.freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


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