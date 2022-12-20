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В Новосибирском краеведческом музее пройдет выставка «Кто ты?»

  • 20/12/2022, 14:37
афиша Новосибирска
Открытие состоится 22 декабря.

В главном здании Краеведческого музея открывается выставка «Кто ты» с предметами из фондов музея и Государственного архива Новосибирской области.

Сегодня многих людей беспокоит доступность большого количества персональной информации. Мы ежедневно совершаем покупки, пользуемся различными электронными услугами, вступаем в договорные отношения, используя документы, банковские карты, электронные личные кабинеты. Считается, что количество открываемых человеком персональных данных слишком велико. Но так ли это на самом деле? Необходимость передавать информацию о себе характерна не только для современного общества – она была свойственна человеку с древности. Отличие прошлых времен от современности заключается только в средствах и способах передачи.  О самых важных из них рассказывает выставка.

Первый зал посвящен народному костюму как источнику информации о человеке. С древнейших времен украшения, головные уборы, одежда, пояса передавали информацию о своем владельце – его возрасте, поле, национальности, месте жительства, семейном, социальном и имущественном положении. Цвет, материал, крой и декор одежды помимо практической, эстетической, а иногда и сакральной функций, выполняли идентификационную задачу.

Второй зал рассказывает о личных документах, ставших носителями информации о человеке в XVIII – XX веках.  По документам из коллекции музея можно увидеть каким был и как менялся паспорт в России. Среди экспонатов – паспорта второй половины XIX – начала ХХ веков, принадлежавшие представителям разных сословий, советские паспорта образца 1933, 1938 и 1974 годов. Отдельные комплексы рассказывают про документы о рождении и заграничные паспорта.

Выставка продлится до 26 февраля 2023 года.

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Фото пресс-службы НГКМ

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирский краеведческий музей выставка афиша Новосибирска


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