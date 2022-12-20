Экс-министра здравоохранения Иркутской области посадили почти на 7 лет

Суд в Иркутске приговорил к шести годам восьми месяцам лишения свободы экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву по уголовному делу о мошенничестве и хищении более 90 млн рублей бюджетных средств при закупке средств индивидуальной защиты.

— С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил женщину к шести годам восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Иркутской области.

Трое фигурантов дела приговорены к лишению свободы на срок от 6,5 года до 8,5 года. В их числе предприниматель Илья Белоусов — сын Ледяевой, он получил 8,5 года колонии общего режима. Еще двоим подсудимым назначено наказание в виде пяти лет четырех месяцев и шести лет условно с испытательными сроками три и четыре года соответственно.

Суд также удовлетворил исковые требования представителей потерпевшей стороны о взыскании с осужденных ущерба.

Уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Наталии Ледяевой завели в октябре 2020 года. Бывшей чиновнице вменяют мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ).

По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева совместно с сыном, Ильей Белоусовым и другими сообщниками обманным способом похитила из бюджета Иркутской области 25 млн рублей во время закупки СИЗ — медицинских масок и респираторов для региональных клиник. Следователи считают, что Ледяева, будучи министром здравоохранения, понимала, что поставщик не сможет отгрузить СИЗ, которые бы соответствовали условиям госконтракта, но оказала содействие при его заключении.

Наталия Ледяева, возглавлявшая региональное Министерство здравоохранения с декабря 2019 года, написала заявление об увольнении в начале ноября 2020 года.

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