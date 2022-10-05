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ВТБ увеличил выдачу ипотеки в сентябре

  • 05/10/2022, 15:20
По итогам сентября свыше 18,5 тысяч ипотечных заемщиков оформили в банке жилищные кредиты.

новости бизнесаВ целом по России объем ипотечных сделок в ВТБ составил более 86 млрд рублей, что превысило результат августа (83 млрд рублей). Всего за январь-сентябрь ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей.

В начале осени клиенты ВТБ чаще всего оформляли ипотеку в Москве (23,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (8 млрд) и Краснодаре (5,4 млрд). Средний чек составил примерно 4,6 млн рублей.

Основная доля продаж в сентябре пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 60% сделок.  На первичном рынке ВТБ оформил примерно каждую третью ипотеку. Оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования.

Покупая квартиры в новостройках, клиенты чаще всего отдавали предпочтение программе ипотеки с господдержкой. В рамках нее ВТБ выдал около 3,2 тысяч кредитов примерно на 20 млрд рублей по ставке от 6,7%. «Семейной ипотекой» воспользовались свыше 1,8 тысяч заемщиков, объем сделок превысил 10,8 млрд рублей по ставке от 5,7% (от 4,7% — в ДФО). Спросом также пользовалась IT-ипотека — от 4,7%, дальневосточная ипотека – от 1,7%, ипотека для многодетных — от 3% (в ДФО — от 0,1%).

Фото: pexels.com — Ketut Subiyanto

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Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


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